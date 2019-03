R. Kelly nekter for å ha begått overgrep: – Dette er ikke meg!

CBS-journalist Gayle King gjør det første intervjuet med R&B-artisten R. Kelly etter at han ble tilalt for ti tilfeller av grove seksuelle overgrep mot fire ofre i alderen 13 til 17 år.

I slutten av februar ble han løslatt mot en kausjon på én million dollar. Den skandalerammede artisten har blitt anklaget for seksuelle overgrep i en årrekke. I intervjuet med CBS blir han tydelig opprørt når han blir konfrontert med anklagene.

– Quit playin! Jeg gjorde ikke dette. Dette er ikke meg. Jeg kjemper for livet mitt her, roper en gråtkvalt R. Kelly under CBS-intervjuet, før lyden slås av i noen sekunder.

Overgrepsanklager mot seg i flere år

Den siste tiden har flere kvinner stått fram med historier om overgrep, blant annet i dokumentaren «Surviving R. Kelly». Han har selv benektet alle anklagene. Advokat Steve Greensberg har uttalt at dokumentaren er falsk.

Kelly har flere ganger blitt meldt til politiet for barnepornografi og overgrep, men ble frifunnet i 2008. Statsadvokatene i Georgia og Illinois har åpnet etterforskning som en direkte følge av dokumentaren, og skal ha kontaktet flere av ofrene som har stått frem.

Under rettsmøtet i februar fortalte aktor om en video som viser hvordan Kelly gjentatte ganger hadde sex med en 14 år gammel jente. De viste også til at DNA hentet fra et annet offers bluse stemte med DNA fra Kellys sæd funnet hos et tredje offer.

– De snakker fortsatt om deg og mindreårige jenter. Sitter du her og mener at du aldri har vært med mindreårige jenter, kan du virkelig si det? spør CBS-journalisten.

– Jeg sitter her og sier dette: Jeg hadde to saker tilbake i tid. Det vil jeg ikke snakke om i dette intervjuet på grunn min pågående sak. Men jeg vil si dette: Folk går tilbake i fortiden min, og prøver å legge til alt dette nå. Sånn at alt som skjer nå virker ekte for folk.

– Men fortiden din med mindreårige jenter er relevant.

– Absolutt ikke.

– Hvorfor?

– Fordi jeg vant saken min.

– Jeg snakker ikke om den ene saken der du ble frikjent, jeg snakker om de andre sakene, hvor kvinner har kommet fram og sagt at du har hatt sex med dem da de var under 18 år. De forteller at du mishandlet dem emosjonelt, fysisk og verbalt. At du tok dem med inn på svarte rom og gjorde unevnelige ting mot dem. Dette er ikke gamle rykter.

– Det er ikke sant, enten de er gamle eller nye rykter.

– Du har aldri holdt noen igjen mot deres vilje?

– Jeg trenger ikke det, hvorfor ville jeg gjort det? Hvor dum hadde jeg ikke vært om jeg hadde gjort det? Hat meg hvis du vil, eller elsk meg hvis du vil, men bruk fornuften din. Hvor dumt ville det ikke vært for meg etter alt jeg har vært gjennom å være et monster, stenge jenter i kjelleren, ikke slippe dem ut og ikke gi dem mat? Med mindre de trenger noen sko nede i gaten fra onkelen sin.

R. Kelly fotografert på vei inn i politihuset i Chicago etter han overga seg til politiet. Han tilbrakte bare en helg i celle, før han betalte kausjon. Foto: Tyler LaRiviere / AP

Lady Gaga ut mot Kelly

TV-dokumentaren har ført til en rekke medieoppslag og store protester siden den ble sendt 3. januar. Dokumentaren tar blant annet for seg det annullerte ekteskapet med sangeren Aaliyah. I Chicago har kvinner demonstrert utenfor R Kellys platestudio.

I TV-dokumentaren går sangeren John Legend hardt ut mot Kelly. I tillegg skal Céline Dion og Lady Gaga ha uttalt at de tror på historiene som fremsettes i dokumentaren. Gaga har også beklaget for å ha samarbeidet med ham.

Gaga har bedt om at låten «Do What U Want (With My Body)», som R. Kelly har vokal på, skal bli fjernet fra alle strømmetjenester.

– Jeg ønsker å beklage, både for min dårlige dømmekraft da jeg var yngre, og for å ikke ha snakket ut tidligere, har hun uttalt.

Datteren kaller ham et monster

Etter premieren av dokumentaren publiserte R. Kellys datter Joann Kelly (20) en Instagram-post som et svar på den enorme oppmerksomheten rundt anklagene som fremgår i serien.

«Jeg vil at dere skal forstå at fortvilelse er en underdrivelse for å beskrive det jeg føler akkurat nå», het det blant annet i posten.

Kelly skrev også at hun ikke har hatt kontakt med faren på flere år, og kalte ham både «et monster» og «en forferdelig far».