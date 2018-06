Quiz: Vet du hva emojien heter?

Kristoffer Lium (27) er NRKs ekspert på universell utforming. Han er praktisk blind og bruker skjermleser når han koder og leser. Når andre sender ham en emoji eller tre, blir de lest opp av en syntetisk stemme. For eksempel blir 😛 lest opp som «ansikt som rekker tunge» og 🍻 blir til «skålende ølglass». Men ikke alle emojier er like lette å tolke. Test deg selv under:

OBS! Samme emoji kan se ulik ut på forskjellige enheter. I spørsmålene under vises de slik dingsen du bruker tolker dem, men svarene er basert på hvordan de blir lest opp på en iPhone (med skjermleseren VoiceOver).

1/10 Hva kalles denne: 😋 Her gjelder det å ha tunga rett i munnen. Denne heter «Smilende ansikt som ____» slikker seg om munnen geiper rekker tunge slikker i seg mat 2/10 Hva kalles denne: 😰 «Ansikt med åpen munn og ____» svettedråper kaldsvette svette tårer 3/10 Og denne da? 😥 Den er ganske lik den over, men kalles noe helt annet.

«Skuffet, men ____» svett ansikt lettet ansikt lykkelig ansikt tilfreds ansikt 4/10 Denne er spiselig. Hva kalles den: 🍥 Den heter rett og slett «Fiskekake med ____» remulade pynt virvelmønster rosa krusedull 5/10 Hva kalles denne: 💪 Arm som viser muskler Sterk arm Spent biceps Spente muskler 6/10 Hva kalles denne: 📃 Side med bøy A4-ark A4-side Notat-ark 7/10 Hva kalles denne: 🙊 «Ape som ____» ser flau ut holder for munnen har sagt noe dumt er sjokkert 8/10 Hva kalles denne, tro: 😍 Denne brukes mye, men hva hører skjermleser-brukerne når du sender den til dem? «Smilende ansikt med ____» hjerteformede øyne hjerteøyne øyne av hjerter forelskede øyne 9/10 Æsj! Hva kalles denne: 💩 (OBS: Den har øyne og smil på iPhone.) Smilende bæsj Bæsj Haug med smilende bæsj Haug med smile-lort 10/10 Hva kalles denne: 😵 «Fortumlet ansikt som ____» det går rundt for er svimmel viser ubehag svimer av Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

