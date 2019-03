Quiz: Steder i musikken

Alf Prøysen sang om et sted der alle har et søskenbarn. Hvor mente han det var?

Vengaboys ville reise til dette stedet for å feste i sangen; «We’re going to ? ». Hvilket sted ville de dra til?

Hvor ville Lynni Treekrem «dra for å kvil i sola» og la fyren bli igjen i Norge for å «prøv å smør på brødskiva si sjøl»?

«You're the inspiration» og «If you leave me now» er kjente låter fra dette bandet. Hva heter de?

Hvilken by synger Guns N' Roses om i sangen «Welcome to the jungle»?

10/12 Shawn Mendes

Foto: Jordan Strauss / AP

Shawn Mendes har en sang som heter “Lost in ?”. Hvilket sted er han “Lost in ?”