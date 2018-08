Hennie skadet under innspillingen av Kongo-film – stoppet filmen et halvt år

Innspillingen av storfilmen «Mordene i Kongo» ble stanset i et halvår da Aksel Hennie brakk kragebeinet i en motorsykkelulykke på settet. Samtidig prøvde filmskaperne å holde ulykken skjult for ikke å ødelegge for UD og løslatelsen av Joshua French.