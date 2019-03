Quiz: New York og musikk

Man skulle tro det var for smalt for en musikkquiz at tema kun er én by, men ikke når det gjelder New York. Så her er ukens utfordring: Sanger og artister som har en tilknytning til New York. Mange nordmenns drømmereisemål.

Lykke til og tvi, tvi.

1/12 Englishman in New York Foto: Colourbox Hvilken brite synger denne sangen; «Englishman in New York»? Elton John Phil Collins Eric Clapton Sting 2/12 Jenny from the Block Foto: Colourbox I sangen «Jenny from the Block» synger denne artisten om området Bronx i New York. Hvem fremfører den? Lady Gaga Shakira Jennifer Lopez Jenny Lewis 3/12 Walk on the Wild Side Foto: Colourbox Hvem ville «Walk on the Wild Side»? «The wild side» ment som beskrivelse av miljøet i New York som artisten synger om her. John Cale Iggy Pop David Bowie Lou Reed 4/12 Angel of Harlem Foto: Colorbox «Angel of Harlem» er en sang av U2. Den er en hyllest til denne jazzartisten. Hvem er det? Hint: Hennes kallenavn var Lady Day. Ella Fitzgerald Nina Simone Billie Holiday Sarah Vaughan 5/12 Empire State of Mind Foto: Colourbox Hvem synger med Jay-Z på «Empire State of Mind»? Beyonce Alicia Keys John Legend Rihanna 6/12 Internettfenomen Hvilken shake? Foto: TheSunnyCoastSkate / AFP « --?-- Shake» er en dansemåte som ble et internettfenomen i 2013. Hva het dansen? Queens Shake Bronx Shake Brooklyn Shake Harlem Shake 7/12 First we take Manhattan Foto: Colourbox «First we take Manhattan» er en sang skrevet av? Neil Diamond Leonard Cohen Jennifer Warnes Billy Joel 8/12 The Only Living Boy in New York Foto: Colourbox «The Only Living Boy in New York» er en klassiker fra 1970. Hvem ga ut den? Neil Diamond James Taylor The Everly Brothers Simon & Garfunkel 9/12 Tom’s Diner Foto: JENNIFER SZYMASZEK / Ap Tom’s Restaurant er en kafé som ligger på Manhattan i New York. Den er inspirasjonskilden til sangen «Tom’s Diner». Hva heter hun/han som har laget sangen? Neneh Cherry Tracy Chapman Tanita Tikaram Suzanne Vega 10/12 Hei New York Foto: Colourbox «Hei New York» heter en sang som denne artisten har laget. Hvem? Kari Svendsen Lillebjørn Nilsen Lars Klevstrand Sondre Justad 11/12 The Message Foto: Colourbox Året er 1982 og sangen «The Message» gis ut. Sangen var banebrytende i genren hiphop. Sangen handler om New York. Hvem ga ut den? The Sugarhill Gang Public Enemy Grandmaster Flash and the Furious Five Run-DMC 12/12 Cardi B Foto: Ethan Miller / AFP En av verdens mest populære rappere nå er Cardi B. Hun er født og oppvokst i New York og fikk sitt kommersielle gjennombrudd med denne låten. Hva heter den? Mellow Yellow Kodak Blue Kodak Yellow Bodak Yellow Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

Neste fredag blir det ny quiz og nye muligheter.

