Quiz: Musikalske familier

Fikk likestillingspris

– Det handler om å stadig spørre hvorfor kvinnelige komponister spilles så lite og å fortelle verden at de faktisk finnes, sier forsker og skribent Astrid Kvalbein til NRK. Nylig fikk hun Norsk Komponistforenings likestillingspris for sin innsats for bedre kjønnsballansen i musikklivet. Hele intervjuet med Kvalbein fra NRK Spillerom finner du her.