Youtubaren IShowSpeed skapte kaos då han kom til Oslo. Berre veker etter at han sa han aldri skulle komme tilbake til Noreg, dukka han opp i ein annan norsk by. Kvar?

Artisten Bebe Rexha måtte avbryte konserten sin under festivalen Palmesus i Kristiansand. Kva skjedde?

Eit overdådig indisk bryllaup har skapt store overskrifter. Anant Ambani, sonen til den rikaste mannen i Asia, var brudgom. Ein verdskjent artist fekk over 100 millionar kroner for å opptre i bryllaupet. Kven?

Det førte til at heile internett gjekk i svart

Oppdateringa førte til at Windows-maskinar gjekk i stå

Oppdateringa sende virus til alle datamaskinar i heile verda Oppdateringa førte til at Windows-maskinar gjekk i stå Det førte til at heile internett gjekk i svart Oppdateringa førte til den største passordlekkasjen i historia

Ei programvareoppdatering skapte store problem for datamaskinar over heile verda. Kva var det som skjedde?

Folk går rundt med ei rifle under høgre arm

Folk går rundt med ei rifle under høgre arm Folk går rundt med falsk bandasje på øyra Folk går rundt og flaggar med bandasje på ein pinne Folk har malt bilane sine blodraude

Donald Trump overlevde eit attentatforsøk. I dagane etterpå kunne ein sjå ein tydeleg visuell trend til støtte for Trump blant republikanarar i USA. Kva går den ut på?

10/12 Musikk

Foto: AP

Childish Gambino, også kjent som Donald Glover, gjev seg som artist. Kva er namnet på hans desidert mest strøyma låt?