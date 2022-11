Kven vann prisen for «Årets låt» under P3 Gull?

The Big Bang Theory Criminal Minds Le Bureau The Walking Dead

10/12 Musikk

Aaron Carter gjesta «Midt i Smørøyet» i 1998. Foto: NRK

Aaron Carter blei berre 34 år gammal. Kva for ein song var det han først toppa norske lister med som 10-åring?