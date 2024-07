Den gjer narr av skeive Den er for stygg Den er for vanskeleg å synge med på Den blei misbrukt av høgreekstreme

10/12 Spel

Spelfenomenet «Elden Ring» har fått ei etterlengta utviding. Ein verdenkjend forfattar har vore med på å skape universet - kva anna univers er han kjend for?