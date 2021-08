Kva heiter den norske filmen som fekk ei strålande mottaking då den hadde premiere under Cannes-festivalen denne månaden, og som Joachim Trier har regissert?

3/10 Spel

Foto: Sarepta Games/Teknopilot

Eit lite, norsk indiespel har teke heilt av på TikTok, kva heiter spelet?