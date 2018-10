Quiz: Kva betyr stadnamna?

Robert Durst tiltalt for mord

En dommer i Los Angeles mener det finnes nok bevis for å reise tiltale mot Durst og prøve saken i retten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Robert Durst (75) ble kjent gjennom true crime-serien «The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst» på HBO i 2015. Dagen før siste episode ble lagt ut, ble Durst arrestert, mistenkt for overlagt drap på Susan Berman i 2000, skriver VG.