Fra Game of Thrones til teateret

Maisie Williams prøver seg på teaterscenen nå når «Game of Thrones» går mot slutten. Williams, som har spilt Arya Stark fra hun var 14 til hun nå er 21 år, er klar for hovedrollen i «I And You», som blir å se på Hampstead-teatret fra 18. oktober. Der spiller hun Caroline, en sykelig tenåring som ikke har vært på skolen på flere måneder (NTB).