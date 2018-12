Quiz: Kan du julesangen?

Bekrefter slutt på Jack Sparrow

Disney bekrefter at neste film i Pirates of the Caribbean-serien blir uten Johnny Depp. I et intervju med Hollywood reporter sier Disney-sjef Sean Bailey at de ønsker å gi filmene nytt liv med andre skuespillere etter fem filmer med Depp. Det har lenge gått rykter om at Depps tid som kaptein Jack Sparrow var over. Stjernen har vært omgitt av kritikk etter beskyldninger om vold mot sin eks-kone, alkoholproblemer og pengetrøbbel.