Quiz: Hva vet du om 2003?

Stian «Staysman» Thorbjørnsen har virkelig befestet sin plass i gullrekka på fredager. Sist uke fulgte over 700 000 programmet hans «10 på topp». – Helt fantastisk, sier Stian Thorbjørnsen.

Hver uke er det et årstall som skal under lupen. I kveld er det 2003. Fire deltakere skal gjennom quiz og lek konkurrere om å løse musikkoppgaver. Noen hits glemmer du aldri, andre hadde du glemt at du kunne.

Husker du hva som skjedde for 15 år siden? Varm opp med å ta vår quiz, litt lett blanding for at du skal komme i god fredagsstemning.