QUIZ: Hva kan du om presidentfilmer?

I 2008 fikk en av de mindre kjente for syv landsfedrene (The founding fathers) en egen tv-serie på HBO. Hvem av dem?

6/12 Den allsidige Robin Williams

Foto: Doane Gregory / TM © 2006 TWENTIETH CENTURY FOX. All Rights Reserved

Her ser vi Robin Williams som Teddy Roosevelt i «Night at the Musuem». I hvilken film spilte han Dwight D. Eisenhower?