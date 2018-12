Grammy-nominasjonene 2019

Her er de nominerte til årets album, låt og beste artist og de andre 81 kategoriene i Grammy Awards 2019. De må vente til 10. februar, da annonseres de musikalske vinnerne i Los Angeles. Blant annet er Lady Gaga & Bradley Cooper nominert for beste album og beste låt. De to er også nominert til Golden Globe for filmen «A Star is Born».