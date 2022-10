California forbyr rap-tekster som bevis i retten

Heretter kan en rappers tekster ikke lenger brukes mot rapperen selv i rettssaker i California.

Loven er laget for å beskytte kunstneres ytringsfrihet og for å hindre at kunstneres tekster eller kreative uttrykk blir brukt mot dem i sivile eller straffesaker.

California er den første amerikanske delstaten som har vedtatt en lov som gjør det umulig å bruke en artists tekster mot seg selv med mindre bruken av tekstene har vært gjenstand for en rettslig vurdering.

Flere amerikanske rappere – inkludert Meek Mill, Killer Mike og Tyga – var til stede da Californias guvernør, demokraten Gavin Newsom, signerte loven fredag.

Loven kommer etter nylige saker mot rapperne Young Thug og Gunna, hvis tekster har blitt lest opp under sakene deres.

The Black Music Action Coalition, en organisasjon som bekjemper rasisme i musikkindustrien, kaller den nye loven «et avgjørende skritt i riktig retning» for å få slutt på at rasefordommer påvirker rettslige prosesser. (NTB)