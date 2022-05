Dr. Who

Sherlock Holmes Dr. Who Spiderman Robin

Han kunne ikke være der fysisk under innspillingen

Han kunne ikke være der fysisk under innspillingen Han har ikke lenger stemme grunnet sykdom Han knakk nylig begge beina Han og Tom Cruise har vært uvenner i flere år

Deltakere av samme kjønn kan nå inngå partnerskap for første gang

Alle deltakerne skal nå kjempe individuelt mot hverandre Alle deltakerne skal sove på samme rom Alle deltakerne er influencere Deltakere av samme kjønn kan nå inngå partnerskap for første gang

7/12 Stjerne

Foto: Wade Payne / AP

Countryartisten Dolly Parton ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame. Hvorfor takket hun selv først nei da hun ble nominert?