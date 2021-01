QUIZ: Har du vært en sofagris?

1/11 Store kattepuser Foto: VOLODYMYR BURDIAK / Colourbox Hva het den absurde Tiger-serien ALLE snakket om i starten av korona-pandemien i Norge? Tiger Blood Tiger Tiger King Joe Exotic

2/11 2020 Foto: Des Willie / AP Hva slags form for underholdning dukket ikke opp i 2020? Disney+ Ny Nintendo-konsoll Ny sesong av The Crown Ny Playstation-konsoll

3/11 Stjernekrig på Disney+ Foto: © 2020 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved Da Disney+ kom til Norge i september fikk mange av oss omsider sett en ny original Star Wars-serie. Hva heter den? Knights of the Old Republic The Mandalorian Baby Yoda Star Wars Jedi: Fallen Order

4/11 Storfilmene Foto: Kurt R. Vaagen Korona-pandemien satt en stor brems på store filmutgivelser, men noen lot seg ikke stoppe i 2020. Hva fikk vi se i 2020? Tenet Wonder Woman 1984 Dune Top Gun: Maverick

5/11 Norske vikinger Foto: (Assassin's Creed Valhalla, november 2020) Ubisoft Mange har fått spilt dataspill under pandemien. Blant de største utgivelsene i 2020 finner vi Assassin's Creed Valhalla, som tar for seg norske vikinger. Hvilken norsk by kan du besøke i spillet? Trondheim Bergen Kristiania Stavanger

6/11 Hvem blir Joe? Foto: AP Den populære historien om «Joe Exotic» blir også en TV-serie. Hvem skal spille Joe? Nicolas Cage Rob Schneider Aksel Hennie Matthew Mcconaughey

7/11 Keanu Reeves Foto: Patti Perret / AP Keanu Reeves dukket opp flere steder i 2020. Hvor dukket han ikke opp? Bill & Ted Cyberpunk 2077 Svampebob The Mandalorian

8/11 Støtende innhold I 2020 fikk flere eldre Disney-filmer en plakat som advarte mot støtende innhold. Samtidig bekreftet også Disney-sjefen at det er en film som de ikke vil dele uansett – hvilken? Peter Pan Song of the South Pocahontas Dumbo

9/11 Superpar Foto: NTB I 2020 fikk vi se Nicole Kidman og Hugh Grant spille sammen. Hvor da? The Last Dance The Undoing Big Little Lies The Expanse

10/11 Sir Connery Foto: REUTERS Film- og James Bond-legenden Sean Connery gikk bort i 2020, 90 år gammel. Hvilken film var den siste han spilte i? The Rock Entrapment Finding Forrester The League of Extraordinary Gentlemen

11/11 Julekalender Hva het årets julekalender på NRK? Stjernestøv Snøfall Stjernesludd Reisen til Julestjernen