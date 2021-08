Vil redde afghanske gitarister

Rage Against The Machine-gitarist Tom Morello ber om hjelp til en gitarskole for foreldreløse jenter i Afghanistan, i et åpent brev i Billboard.

Jentene har gjort fjerninnspillinger med Rage Against The Machine, Brian Wilson og Nick Cave, melder SVT.

Nå er skolen ødelagt, og jentene gjemmer seg for Taliban. Morello skriver at jentene er ekstremt utsatte, siden de er kjent for å ha fremført vestlig musikk og hatt en mannlig, amerikansk lærer.

Brevet er rettet mot musikkbransjen, og håpet er å klare å evakuere de 12 nåværende studentene, familiene deres og skolens sjåfør.