Pussy Riot-medlem bruker NFT-kunst i opprør mot Putin

Ed Sheeran i retten over plagiatanklager

Den britiske popstjerna Ed Sheeran møter denne uka i Londons High Court, den høyeste rettsinstansen for sivile saker, over anklager om å ha plagiert hiten «Shape of you» fra 2017.

Anklagene kommer fra to andre låtskrivere, Sami Chokri og Ross O'Donoghue, som mener deler av sangen er «slående lik» deres låt «Oh Why» som kom ut to år tidligere.



Sheeran har nektet for å ha hørt sangen før han mottok anklagene.

«Shape of you» ble raskt den best selgende sangen verden over etter lanseringen i Storbritannia, og har mer enn tre milliarder avspillinger på Spotify.



Det er satt av tre uker til rettssaken.