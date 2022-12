– Jeg hater henne ... Om natten er jeg ute av stand til å sove når jeg ligger der, jeg flekker tenner og drømmer om dagen hvor hun blir tvunget til å gå naken gjennom gatene til hver eneste by i England mens folkemengde roper «Skam deg», og kaster bæsj på henne.

Hertuginnen fra Sussex Meghan Markle. Foto: ANGELA WEISS / AFP

De saftige glosene om hertuginne Meghan kommer fra Jeremy Clarkson i et innlegg i den britiske avisa The Sun.

Clarkson er kjent som programleder for bilprogrammet Top Gear.

Han skriver også i innlegget at «alle som er på alderen min mener det samme».

Men programlederen møter kraftig motbør i hjemlandet, som The Guardian skriver om. En annen programleder, Carol Vorderman, tvitrer:

– Nei, Jeremy Clarkson. Ikke på noe nivå, under noen omstendighet, er det greit å skrive dette om noen kvinne, og absolutt NEI til påstanden om at «alle som er på alderen min mener det samme».

Mandag ettermiddag beklager Clarkson på Twitter.

– I en spalte jeg skrev om Meghan, gjorde jeg en klumsete referanse til en scene fra Game of Thrones, og dette har slått dårlig an hos veldig mange mennesker. Jeg er forferdet over å ha forårsaket så mye smerte, og jeg vil være mer forsiktig i fremtiden, skriver Clarkson.

Men kommentarer som at han hater henne, beklager han ikke.

– Har nesten ikke ord

Forfatter Philip Pullman mener at innlegget er uttrykk for lavmål og gift. Han skriver på Twitter:

– At Jeremy Clarkson kan skrive ting som dette, og skamløst publisere dem, forteller oss alle at vi trenger å vite om måten Rupert Murdoch har forgiftet vårt offentlige liv.

SJOKKERT: Kongehusekspert Caroline Vagle mener Jeremy Clarksons innhold er grusomt og forkastelig. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Også her hjemme er reaksjonene sterke. Kongehusekspert for Se og Hør, Caroline Vagle, er sjokkert.

– Jeg har nesten ikke ord. Både det faktum at Clarkson får seg til å skrive noe så grusomt om et annet menneske og at det blir publisert, mener jeg er forkastelig. Aldri, og da mener jeg aldri, er det lov å behandle andre mennesker slik – uansett hva du måtte mene om dem, sier Vagle til NRK.

Hun mener at kommentarer som dette bare bekrefter det paret forteller om i den ferske Netflix-dokumentaren om dem.

HERTUGINNE: Tidligere skuespiller Meghan Markle får mye hatkommentarer rettet mot seg. Det forteller hun og prins Harry om i fersk dokumentar. Foto: Max Mumby/Indigo / Getty Images

– Nå har akkurat Meghan og Harry fortalt om alt hatet hun har fått, og at det faktisk har drevet henne til selvmordstanker. Og så tillater noen seg dette? Helt uforståelig. Clarksons kommentar understreker jo egentlig bare parets budskap, om alt hatet de blir møtt med.

– Har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre

Også professor i journalistikk ved Oslo Met, Birgitte Kjos Fonn, reagerer sterkt på innlegget. Hun sier til NRK at det er nokså ekstremt, også til britisk presse å være.

– Det ser man vel også på oppsikten det vekker. Jeg vet ikke hvorfor noen, og spesielt ikke folk som er knyttet til mediebransjen, føler at de må skrive på den måten. Men det aller rareste er jo at ikke en redaktør sier at sånt vil ikke vi ha på trykk hos oss.

PROFESSOR: Birgitte Kjos Fonn mener Jeremy Clarkson flytter doveggen ut i offentligheten med innlegget sitt. Foto: pressebilde

Hun syns det er vanskelig å si hvor grensen går for hva man kan skrive om andre i media, og at problemet er at den flytter seg hele tiden.

– Men jeg har lyst til å si at dette innlegget til Jeremy Carson ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre. Det er lov å ikke like en kongelig eller en kjendis, og til og med diskutere dem, men ytringsfriheten er ikke til for at man skal flytte doveggen ut i offentligheten.

Og selv om hun sier at britisk presse er beryktet, advarer hun om at medietrenden kan spre seg til Norge.

– Vi kan jo godt være på vakt mot en institusjonalisering av manglende folkeskikk i Norge også. Faren er jo at det bare blir verre.

TOSPANN: Hertuginne Meghan og prins Harry står tett sammen, mener kongehusekspert Caroline Vagle. Hun syns det er synd at hatkommentarer rettes bare mot hertuginnen. Foto: Matt Dunham / AP

Venn med dronningen

Britiske Daily Star skriver at Jeremy Clarkson hadde lunsj med dronning Camilla få dager før han skrev innlegget. De to er venner, skriver avisen.

Kongehusekspert Caroline Vagle forstår at det får folk til å stusse.

– Det ser unektelig litt rart ut hvis dronningen og kongen er nære venner med hertuginne Meghans største kritikere. Da begynner folk fort å spekulere, tror jeg. Har de snakket om dette? Går vedkommende ut så hardt, for å forsvare de som ikke kan uttale seg offentlig?

Men hun mener at kongeparet og deres rådgivere også skjønner dette.

– Etter hva jeg forstår på britiske medier, har dronningen allerede fått beskjed om distansere seg litt fra Clarkson etter de hatefulle ytringene hans.

Hun sier avslutningsvis at det er trist at alt hatet rettes bare mot hertuginnen.

– Hva er det for et slags kvinnesyn? For de som har tatt seg tid til å se på dokumentaren, er det helt tydelig at Harry og Meghan er et sammensveiset team. Dette har de bestemt i tospann.