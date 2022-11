Kirshnik Khari Ball var mer kjent som rapperen Takeoff, og som medlem i hiphop-trioen Migos. Natt til tirsdag ble han skutt under en privat fest i en bowlinghall i Houston, USA.

Et annet medlem i Migos, Quavo (som også er onkelen hans), var også på festen, men ble ikke skadet. De to spilte terningspill da det fatale skjedde.

To øvrige personer som var på festen ble skadet og fraktet til sykehus, skriver Houston-politiet på Twitter.

På en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid bekrefter politiet at det er Takeoff som er drept.

– Jeg snakket med moren hans for en time siden. Og jeg vil at alle skal forstå en mors smerte og lidelse, sier en talsmann for politiet.

– Vi vil ha rettferdighet

Politiet sier videre at skytingen skjedde mot slutten av den private festen.

– En stor gruppe samlet seg foran bygningen. Det oppsto en krangel, og skytingen skjedde som en forlengelse av denne krangelen.

Houston-politiet sier de nå ønsker alt av tips i saken.

– Vi ønsker videoer og informasjon. Vi trenger at dere gir oss alt dere kan, så vi kan løse denne saken. Vi vil ha rettferdighet for denne familien.

Ingenting tyder på at Takeoff gjorde noe galt, sier politiet.

– Vi har ingen grunn til å tro at han var involvert i noen kriminell handling. Det var en fredfylt, kjærlig samling.

GRUPPE: Rapperne Offset, Quavo og Takeoff i gruppen Migos har gjort stor kommersiell suksess med mange hits. Tirsdag ble det kjent at Takeoff er skutt og drept i Houston. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Så ikke hvem som skjøt

Skytingen fant sted tirsdag klokka 02.30 lokal tid (08.30 norsk tid) på en balkong utenfor 810 Billiards og Bowling Alley.

Politiet har sagt at mellom 40 og 50 gjester var på en privat fest da noen åpnet ild. Sikkerhetsvakter i nærheten hørte skuddene, men så ikke hvem som avfyrte skuddene, skriver BBC.

Georgia-rapperen Takeoff var særlig kjent for hits som Versace og Motorsport, som han skapte sammen med sine band-makkere Quavo and Offset. Migos har blitt regnet som en de mest innflytelsesrike gruppene innen sin sjanger og generasjon, skriver BBC.

The Guardian har sammenfattet høydepunktene i karrieren her.

RAPPER: Takeoff ble bare 28 år gammel. En rekke kjendiser skriver minneord om den døde rapperen. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

– Jordnær og fin fyr

Nyheten om hendelsen ble først spredt på Twitter. Flere personer hevdet der at de var vitner til skytingen. På samme plattform uttrykkes nå både sorg, smerte og savn.

«Jeg husker Takeoff som en veldig jordnær og fin fyr», skriver bokseren Chris Eubank Jr.

Og bokseren skriver videre:

«Jeg kan ikke tro at jeg må si dette igjen, om en annen ung svart stjerne som har blitt drept uten grunn. Noe må virkelig forandre seg i bransjen».

Også rapperen og skuespilleren Ja Rule lar sorgen snakke på Twitter:

«Hvil i fred, Takeoff. Denne elendigheten må stoppe. Sender kjærlighet til venner og familie».

Mange rappere med samme skjebne

For Takeoff er bare en av mange rappere som har blitt drept de siste årene i USA. I september ble rapperen PnB Rock skutt og drept under et restaurantbesøk i Los Angeles.

CNN skriver at minst en amerikansk rapper har blitt drept med pistol hvert år siden 2018.

Og CNN skriver videre:

– Det har skjedd igjen. Amerika våkner til nyheten om at en hip-hop-stjerne ble fatalt og ubarmhjertig skutt.

– Stort tap for familien og musikken

TRIST: Sandeep Singh sier at det er en svært betydningsfull musiker som har blitt skutt og drept. Foto: Kim Erlandsen

Programleder og musikkanmelder i NRK, Sandeep Singh, sier til NRK.no at Takeoff var en viktig, og noen ganger undervurdert del av en av historiens største rapgrupper.

– Han har vært med på å forme det som på mange måter har vært selve lyden av det siste tiåret. Migos har vært banebrytende innen trap og virkelig pushet sjangerens kommersielle spillerom.

Singh legger til:

– Dette er et stort tap. For familien og musikken.