Filmforbundet har besluttet å varsle Arbeidstilsynet om forhold knyttet til produksjonen av en ny norsk tv-serie om kronprinsesse Märthas flukt til USA under 2. verdenskrig.

Forbundet har vært i kontakt med Arbeidstilsynet og jobber nå med å samle ytterligere dokumentasjon før saken sendes til dem.

– På bakgrunn av en rekke henvendelser fra film- og TV-arbeidere knyttet til produksjonen «Atlantic Crossing» har Norsk Filmforbund tatt kontakt med Arbeidstilsynet, sier forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad.

NRK kjenner til at henvendelsene til Filmforbundet blant annet skal dreie seg om arbeidsforhold, arbeidstid og manglende betaling eller tilbakebetaling.

Forbundslederen ønsker ikke selv å gå i detalj om hvorfor de har inngått en dialog med Arbeidstilsynet.

– Det gjelder forhold som det er naturlig å gå til Arbeidstilsynet med, der vi ønsker deres vurdering om hva som er i tråd med lover og regler. Vi ønsker ikke å si noe mer enn det på nåværende tidspunkt, fordi vi mener dette er en sak for Arbeidstilsynet. Så får de undersøke saken og komme med sin konklusjon, sier Sjaastad.

Produksjonsselskapet Cinenord, som lager serien, sier at alle ved produksjonen har fått betalt det de skal. Både lønn og overtid – og at all overtid ble varslet og godtatt av produksjonen.

Det er andre gang i historien at Filmforbundet melder inn en produksjon til Arbeidstilsynet. Forrige gang dette skjedde var i forbindelse med innspillingen av tv-serien «Lilyhammer». Da fikk tilsynets endelige rapport store konsekvenser.

Tobias Santelmann spiller kronprins Olav i serien. Her sammen med Sofia Helin. Foto: Julie Vrabelova / Cinenord/NRK

Personer høyt oppe i produksjonen forlot prosjektet

NRK har i en periode over flere måneder vært i kontakt med et titall personer som har jobbet ved produksjonen «Atlantic Crossing», inkludert flere av de som har varslet Filmforbundet. Samtlige ønsker å være anonyme i frykt for å ikke få mer arbeid i en bransje der mange vil ha de samme jobbene.

Flere forteller om:

Penger som var lagt ut av egen lomme som de sent eller aldri har fått tilbake.

Lønn som ikke ble utbetalt i tide.

Arbeidsdager som var mye lengre enn avtalt, noen dager var på opptil 16 timer.

Noen hevder de ble sykemeldt som følge av arbeidsforholdene. NRK har sett to av sykemeldingene der det i den ene står at personen er sykemeldt som følge av en «stressende jobbsituasjon».

NRK kjenner til at personer høyt oppe i produksjonen har forlatt «Atlantic Crossing»-prosjektet i perioder fordi de ikke fikk betalt for jobben de hadde gjort.

Har fått kritikk før

TV-serien «Atlantic Crossing» skal etter planen sendes på NRK på nyåret 2021, men den lages og produseres av det norske selskapet Cinenord, med tsjekkiske Sirena Films og irske Ripple World Pictures som co-produsenter.

Serien, som har fått over 27 millioner kroner i statsstøtte gjennom Norsk filminstitutt, har stjerneskuespillere som Sofia Helin, kjent fra «Broen» og Kyle MacLachlan, kjent fra «Twin Peaks» i rollene som kronprinsesse Märtha og president Roosevelt. Det er ikke kjent hvor stort totalbudsjettet for serien er.

Silje Hopland Eik er eier av produksjonsselskapet Cinenord. Foto: Terje Pedersen

Selskapet Cinenord, som drives av Silje Hopland Eik, har i løpet av de siste årene satt i gang noen av de største prosjektene i norsk TV-bransje. Selskapet står blant annet bak alle filmene om «Karsten og Petra», etterforskeren «Varg Veum» og produserte den påkostede tv-serien «Wisting», med Sven Nordin i hovedrollen.

Innspillingen av serien «Wisting» fikk mye kritikk. Som Dagbladet har omtalt tidligere ble produksjonsselskapet beskyldt for inkompetanse og flere viktige personer, som regissør og produksjonsleder, skal ha forlatt prosjektet.

Pengeproblemer

Eier av Cinenord og produsent for «Atlantic Crossing», Silje Hopland Eik ønsker ikke å la seg bli intervjuet av NRK. Hun skriver dette i en e-post:

«I og med at Filmforbundet ikke vil gå inn på hvorfor de har kontaktet Arbeidstilsynet, finner vi det ikke riktig å la oss intervjue om saken eller kommentere påstander fra anonyme kilder.»

Hun skriver videre at produksjonen hadde betalingsutfordringer i høst:

«All lønn er betalt, dog opplevde vi, beklageligvis, en forsinket lønnskjøring i høst da produksjonen hadde dårlig likviditet. Dette ble varslet til alle og gjort opp snarlig etterpå.»

Hopland Eik skriver at alle utlegg som var i tråd med Norsk filmforbunds regelverk og Regnskapsloven ble betalt – og at all overtid ble varslet, godtatt av staben og betalt for.

Hun skriver at de ikke har mottatt noen varsler fra tillitsvalgt eller verneombud om at noen ble sykemeldt som følge av arbeidsforholdene.

Dramasjefen: – Vi følger med

NRK er med å finansiere serien med 70 millioner kroner. Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, sier de vil forholde seg til hva Arbeidstilsynet gjør videre:

– Hvis Arbeidstilsynet kommer med noen innsigelser, så må vi forholde oss til det.

Ivar Køhn er dramasjef i NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

Køhn mener NRK har god kontroll over hva som skjer på produksjoner som skal sendes hos dem:

– Det er den eksterne produsenten som har ansvaret, men vi følger med og har god oversikt over produksjonene, sier Køhn.