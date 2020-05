Produksjonsselskap bak kongelig drama «kalt inn på teppet»

– Vi vil gjerne høre hva som er deres opplevelse av bakgrunnen for at disse sakene dukker opp. Vi ønsker ryddige og gode forhold for dem som jobber i filmbransjen, sier direktøren i statens forvaltningsorgan på filmområdet.

Norsk filminstitutt, som har tildelt over 27 millioner kroner i støttemidler til produksjonen «Atlantic Crossing», skal ha et møte med produksjonsselskapet bak serien, Cinenord, førstkommende mandag.

NRK har tidligere denne uken fortalt om Norsk Filmforbund som har besluttet å varsle Arbeidstilsynet om forhold knyttet til produksjonen av den kommende norske tv-serien om kronprinsesse Märthas flukt til USA under 2. verdenskrig.

Også uro under «Wisting»

Forbundslederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjaastad, ønsker ikke å fortelle om hvorfor de har inngått en dialog med Arbeidstilsynet, men NRK kjenner til at henvendelsene til Filmforbundet blant annet skal dreie seg om arbeidsforhold, arbeidstid og manglende betaling eller tilbakebetaling.

TV-serien skal sendes på NRK neste år, men det er produksjonsselskapet Cinenord som produserer serien. Samme produksjonsselskap som produserte tv-serien «Wisting».

Silje Hopland Eik er eier av produksjonsselskapet Cinenord. Foto: Terje Pedersen

Etter innspillingen av «Wisting» ble produksjonsselskapet, ifølge Dagbladet, beskyldt for inkompetanse og flere viktige personer, som regissør og produksjonsleder, skal ha forlatt prosjektet.

Cinenord ønsker ikke å la seg bli intervjuet før det foreligger informasjon om hvordan Arbeidstilsynet forholder seg til saken. Eier av Cinenord, Silje Hopland Erik, skriver i en e-post til NRK at alle har fått betalt det de skal – både lønn og overtid.

Kan holde tilbake penger

«Atlantic Crossing» har blitt tildelt over 27 millioner kroner i incentivmidler fra Norsk filminstitutt. Det betyr at produksjonen ikke har fått noen penger enda, det får de først når regnskap og andre formaliteter er godkjent.

Kjersti Mo overtok jobben som direktør for Norsk filminstitutt i november i fjor. Foto: NFI

– Vi forutsetter ved utbetaling at alt er på stell, sier Kjersti Mo.

Hvis det dokumenteres brudd på Arbeidsmiljøloven fra Arbeidstilsynet, kan Filminstituttet holde tilbake penger, forteller direktøren.

– Hvis man har brutt regelverk eller forutsetningen for tildelingen, kan det komme sanksjoner, sier hun.

Dette har aldri skjedd tidligere i historien.

Mo understreker at det kun er Arbeidstilsynet som skal vurdere arbeidsmiljøet på produksjonene, og ikke Filminstituttet.