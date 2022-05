Pro-russiske hackere truer med å sabotere Eurovisionfinalen

Onsdag skrev Killnet på det sosiale nettverket Telegram:

– Du kan ikke stemme online. Kanskje vårt DDoS-angrep er skylden i alt.

Innlegget var postet med logoen til Eurovision Song Contest som avholdes i Torino i Italia i år.

Trusselen slik den ser ut på Telegram Foto: Skjermbilde / Telegram

Gruppen er kjent for å være prorussiske, og har tidligere angrepet land som ikke støtter Russland. Nylig angrep de institusjoner i Romania fordi de hjalp Ukraina. Tidligere denne uka angrep de en rekke italienske institusjoner.

Ukraina er storfavoritt til å vinne lørdag, mens Russland er utestengt fra årets konkurranse.

Som å lage kø på motorveien

– DDoS-angrep er lite sofistikerte angrep, sier Martin Ingesen, ekspert i informasjonssikkerhet fra selskapet Kovert.

Martin Ingesen sier hackerne kan gjøre avstemningen vanskeligere. Foto: Cecilie Halvorsen

Han forklarer at det er angrep som er lette å gjennomføre for en gruppe. Da kan de for eksempel klare å ta ned en nettside hvis nettsiden ikke er rustet for det.

– Det kan sammenlignes med å krasje på motorveien. Du lager kø på nettet og ingen kommer forbi.

Norge kom seg videre til finalen. Foto: Nathan Reinds / EBU

Kom med flere trusler

I et nytt innlegg kommer Killnett med flere trusler mot Eurovision.

– Systemet deres er ubeskyttet. La oss sende 10 milliarder forespørsler og legge til stemmer til noen andre land. Hva vil dere gjøre med det?

Med forespørsler mener de her antall forespørsler som blir sendt mot en nettside.

Det kom flere trusler. Foto: Skjermbilde / Telegram

I Eurovision kan folk stemme via telefon, SMS eller appen til Eurovision Song Contest.

– Kan hackerne ødelegge stemmegivningen på lørdag med et DDoS-angrep?

– De kan jo klare å gjøre det vanskeligere å avgjøre en vinner og forlenge hele prosessen, tror Ingesen.

– Telefon og SMS-stemmer er det jo vanskeligere å gjøre noe med. Systemet som tar imot stemmene må kunne håndtere mye trafikk og må være tilstrekkelig sikret så den kan fange opp falske stemmer.

Sverige er også en av årets favoritter til å vinne. Foto: Nathan Reinds / EBU

Om Killnett faktisk kommer til å gjennomføre et angrep, er imidlertid ikke sikkert. De avslutter innlegget sitt med å si at det ikke er verdt tida og oppmerksomheten deres.

– Denne typen grupper er avhengig av renommeet sitt. Hvis de ikke klarer å gjennomføre, blir de ansett som nybegynnere. Det kan jo være en grunn til at de sier dette nå.

EBU overvåker situasjonen

NRK har henvendt seg til EBU, den europeiske kringkastingsunionen, som arrangerer konkurransen. I en uttalelse sier de at EBU med partnere følge nøye med på situasjonen.

– Avstemmingen har en lang rekke sikkerhetstiltak på plass så ikke TV-seernes stemmer skal påvirkes utenfra.

Det var norsk stemmekrøll da Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest i Moskva i 2009. Foto: NRK

Vinneren på lørdag stemmes fram av en folkejury og en fagjury fra hvert land. Under finalen i Moskva i 2009 da Alexander Rybak vant for Norge, hadde Norge problemer med å få fram telefonstemmene.

– Da satt det norske folk og stemte, men stemmene ble ikke talt opp. Da brukte Norge fagjuryens stemmer alene, sier skribent hos escNorge Anders Tangen.

Anders Tangen driver Grand Prix Podkasten. Foto: NRK

Han tror ikke hackerne klarer å endre utfallet på lørdag, selv om de kan ødelegge.

– En vinner blir kåret uansett, avslutter Tangen.