Privatetterforsker om «Gåten Orderud»: – Dokumentaren er ubalansert

– Dokumentaren er ubalansert, og befolkningen får nå et inntrykk av at det er Per og Veronica som står bak dette, sier Tore Sandberg.

NRK møter Orderud-privatetterforskeren, som er svært kritisk til den nye true crime-serien «Gåten Orderud».

– Dette er svært alvorlig. Slik de første episodene har vært til nå, får seeren et skjevt bilde av saken, sier Sandberg.

Sier det er tøft å bli gjenkjent

Privatetterforskeren ble i 2006 hyret av Per og Veronica Orderud.

De ble begge dømt til lange fengselsstraffer for medvirkning til drapene, men hevder at de er uskyldige.

BOR ALENE: Veronica Orderud bor i dag alene i en leilighet på Manglerud i Oslo. Foto: Petter Sommer / NRK

Det ble i sommer kjent at det tidligere ekteparet gjenopptar trippeldrapssaken fra Orderud gård fra 1999.

Første episode av NRKs serie ble først vist for en måned siden, og har så langt blitt sett av én million seere.

Av de fire dømte i saken, er det kun Veronica Orderud som stiller opp i serien. Hun forteller at det den siste måneden har vært tøft å bli gjenkjent.

– Jeg merker folks engasjement rundt denne saken. Samtidig tenker jeg at hvis det er dette som må til for å få alt oppklart, så er det verdt det, sier hun til NRK.

Fakta om Orderud-saken: Ekspandér faktaboks 22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.

22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemo Haukelands sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.

17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.

November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.

Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

Onsdag 13. mai 2015 opplyste Per og Veronica Orderud at de tar ut skilsmisse.

I 2006 engasjerte ekteparet privatdetektiv Tore Sandberg til å gå gjennom etterforskningsmaterialet i saken. 2. mai 2017 blir det kjent at Sandberg har begjært Per og Veronica Orderuds sak gjenopptatt.

Mener dokumentasjon utelates

Per Orderud er ikke like positiv til serien, ifølge Tore Sandberg.

Selv kommer privatetterforskeren med sterk kritikk mot programledelsen.

Han påpeker blant annet at NRK har hatt tilgang til begjæringen han har levert til Gjenopptakelseskommisjonen, og synes den har fått merkelig liten plass i de første fire episodene.

– Jeg skjønner mange skal komme til orde, men at seerne kunne fått vite mer om grunnlaget for begjæringen, synes jeg er et rimelig ønske, og et krav, til en institusjon som NRK, sier han, og legger til at begjæringen inneholder dokumentasjon som taler for at Per og Veronica Orderud er uskyldige.

GJENÅPNER SAK: Per Orderud på kontoret til privatetterforsker Tore Sandberg. Siden 2006 har Sandberg jobbet med Orderud-saken, med mål om å få den gjenåpnet. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Samtidig mener Sandberg at politiet flere steder får snakke fritt - uten å bli møtt av kritiske spørsmål.

– Politiet står hundre meter fra gården og sier de ikke fant spor. Men de fant jo spor. Dette blir de ikke utfordret på, og dokumentaren blir ubalansert, sier Sandberg.

– Men du har jo også en agenda i denne saken?

– Selvfølgelig er jeg en part i dette. Men de stiller ikke oppfølgingsspørsmål der det trengs. En dokumentar blir ikke ødelagt av å stille spørsmål, sier Sandberg.

Hevder å ha påpekt flere politi-feil

Krimsjef i VG og programleder for NRK-serien Øystein Milli, er ikke enig i Sandbergs kritikk.

Han mener de har påpekt flere feil som politiet har gjort i saken.

– Vi har blant annet brakt en helt ny drapsfluktsrute på banen, en observasjon av en kvinne og en bil som ingen har sett før, funnet hull i «180-etterforskningen» og påpekt flere personer som er for dårlig etterforsket, sier Milli.

IKKE ENIG: Krimsjef i VG og programleder Øystein Milli, er ikke enig i Sandbergs kritikk. Foto: VG/Monster

Videre forklarer han hvordan de har lagt stor vekt på å ha et bredt kildeomfang med i serien, og understreker at Tore Sandberg, Veronica Orderud og forsvarere er med.

– Per Orderud fikk mulighet til å stille, men han takket nei. Dette respekterer vi, men vi skulle så klart hatt hans versjon også, sier Milli, og legger til at Sandberg har en agenda og et ståsted i saken.

– Det har vært viktig for oss å vise så mange sider av saken som mulig, og la folk selv få ta stilling til hva de tror om bevisene, fortsetter programlederen.

– Kan løse saken en gang for alle

Men til tross for at han er kritisk til serien, sier Sandberg at han har fått flere tips om saken etter at første episode ble sluppet.

– Et eksempel er et vitne som har fortalt meg at det var hans sokk som ble funnet bak kårboligen, sier Tore Sandberg.

KAN LØSE ALT: Øystein Milli påpeker at dersom eieren av den kjente Orderud-sokken blir funnet, kan saken bli løst. Foto: Politiet

Den hvitstripete, oransje sokken har kanskje vært det største symbolet i Orderud-saken. Denne ble funnet like bak huset hvor drapene skjedde, og politiet har jobbet med en teori om at den kan tilhøre drapsmannen.

Sandberg vil ikke si noe mer om sokken, annet enn at han har møtt den som hevder å være sokkens eier, og at disse opplysningene er sendt til Gjenopptakelseskommisjonen.

Milli sier dette kan være en viktig opplysning i etterforskningen.

– Finner man eieren av sokken kan man finne gjerningspersonen. Det er en bred enighet i at sokken har tilknytning til saken, så finner man eieren har man kanskje kommet godt på vei for å løse saken en gang for alle, sier han.