Prinsessens tips til god ferie: – Husk å ta pauser fra familien

– Sommer for meg var å sitte i morelltreet på Tjøme og spise moreller. Jeg var sånn som klatret i alle trær. Jeg lærte å sløye fisk av mormoren min. Det var så utrolig fint å få de sommerferiene med besteforeldrene, forteller prinsessen.

GLAD I VANN: Prinsesse Märtha Louise står på vannski på Engøs sommeren 1988. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

En prinsessesommer

På Reiseradioen onsdag forteller Märtha Louise om sommerminner og sommerplaner.

– I år skal jeg være på hytta på Hankø sammen med barna, og litt uten barn. For sånn er det jo når man er skilt.

SOMMERGLAD: Kongefamilien samlet på landstedet Berget på Tjøme. Her i båt uten redningsvest, kong Harald, dronning Sonja, prinsesse Märtha og kronprins Haakon. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Sammen med sin eksmann Ari Behn har prinsessen tre døtre: Maud Angelica (15), Leah Isadora (13), og Emma Tallulah (9). De to har delt omsorg for jentene.

– Det at du skal ha litt ferie uten barna, er det litt sårt?

– Jeg synes faktisk det er veldig deilig. Før har jeg alltid hatt dårlig samvittighet når jeg ikke var sammen med barna, men nå kan jeg jo ikke være sammen med barna hele tiden, da kan jeg nyte den tiden jeg er uten dem – selv om jeg selvfølgelig savner dem.

FAMILIE: Märtha Louise sammen med Emma Talluah Behn, Leah Isadora Behn og Maud Angelica Behn i forbindelse med kongeparets feiring av 25 år som kongepar. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er deilig med litt påfyll av tid med seg selv, understreker prinsessen.

– Det er veldig mange år siden jeg har fått det, faktisk.

Men når de først er sammen vet Märtha Louise akkurat hvordan hun skal tilfredsstille alles sommerbehov.

– Vannsport er noe både voksne og barn liker, og det å dra på øytur. Vi har også samlingspunkter som middag, også er vi mye i stallen sammen, forteller hun, og legger til:

– Men vi må ikke krampaktig være sammen alle sammen hele tiden. Hun på 15 kan gå og gjøre noe annet med venner også.

HESTEGLAD: Prinsesse Märtha Louise deltar i Drammen Spring Tour 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Friheten til å gjøre hva man vil

Som barn elsket Märtha Louise å løpe mellom husene i nabolaget, hoppe over gjerder, være med venner hjem og ha besøk. Det var fritt og det var fint, erindrer hun.

FRIHET: Prinsesse Märtha Louise var glad i å kunne løpe fritt rundt sammen med sommernaboene, her med kronprins Haakon Magnus Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Kunne dere løpe fritt rundt, dere var jo kongelig?

– Vi hadde politiet halsende etter oss da, ler prinsessen.

På spørsmålet om tips til en bra sommerlåt, smiler hun ironisk og nevner låta Kursiv av Trang fødsel.

«Pappa driter penger. Det er lett å se.

Mamma går med minkpels,

og kjører BMW

Jeg har alt jeg trenger

og jeg nyter det ... »

– De tar så på kornet det miljøet jeg var i. Bare du har masse penger så går alt din vei. Den er fantastisk.

– Sett av tid til å stirre ut i lufta

Om sommeren får hun også tid til sin store lidenskap, hest. Hester roer henne ned, forteller hun. Også er det en fin aktivitet å gjøre med barna – alle blir glade resten av dagen etter å ha ridd.

– Hunder og katter er rovdyr, mens hester er fluktdyr, de senser deg og varer deg på en helt annen måte. Jeg er veldig opptatt av kommunikasjon, at vi mennesker prater mye med munnen uten å egentlig mene det vi sier. Det var veldig forvirrende for meg da jeg var liten, for jeg er så sensitiv og tar inn veldig mye av andres følelser, sier prinsessen.

Prinsesse Märtha Louise med sin nye hest Lenaro i 1999. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Dyr er mer direkte, føler hun. For dem er det den nonverbale kommunikasjonen som gjelder.

– Når du rir har du kommunikasjon med hesten gjennom hendene og med beina klemt rundt den, du har en helt annen kontakt gjennom kroppen og hjertet. For meg er det veldig spesielt.

Prinsessen tror det er viktig for høysensitive mennesker å ikke føle de må være sammen med folk absolutt hele tiden.

TID ALENE: Prinsessen tror det er viktig at høysensitive setter av tid til å bare være alene og tenke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er viktig å kjenne på egne grenser og hvor lenge du kan være sammen med folk og så ta pauser. Vi må ha ladetid, fordi vi har antennene våre ute hele tiden, og tar inn så innmari mye at det må sorteres. Det tar tid. I løpet av dagen må vi sette av tid til å bare stirre ut i lufta, går oss en tur, ikke være på mobilen – og komme tilbake igjen forfrisket.

Hun presiserer også viktigheten av å tørre å si ifra. Hvis man går på akkord med seg selv over tid blir man utslitt.

– Også er det viktig å være sammen med mennesker som gir deg noe, og som ikke bare drenerer deg for energi.