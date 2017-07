Prins Daniel rørt til tårer: – Dette blir «too much» for meg

I anledning kronprinsesse Victorias 40-årsdag har SVTs Claes Elfsbjerg gjort et lengre intervju med det svenske kronprinsparet.

Når prins Daniel skal fortelle om kronprinsessens personlighet og hvordan hun møter andre mennesker, blir prinsen så rørt at han vanskelig får ut et eneste ord.

– Det er lagre med utrolig sterke møter. Man blir en spesiell person av det, sier prins Daniel i intervjuet.

– Prinsen blir rørt, hvorfor det?

– Vi snakker om min kone. Herregud, dette her blir «too much» for meg. Nå må jeg forsøke å ta meg sammen her. Jeg synes at det sier så mye om henne og den utrolige personen hun er, sier prinsen.

FORELSKET: Prins Daniel og kronprinsesse Victoria under bryllupet deres i 2010. Paret har vært sammen siden 2001. Foto: Ekströmer, Jonas

Møttes på treningssenteret

Kronprinsesse Victoria og prins Daniel har vært sammen i 16 år, og gift siden 2010. Sammen har de barna prinsesse Estelle og prins Oscar.

Men det lå aldri i kortene at prins Daniel selv skulle bli en del av kongefamilien.

I svensk presse blir han omtalt som en helt vanlig gutt fra tettstedet Ockelbo, og da han møtte sin fremtidige kone var det på treningssenteret der han arbeidet som personlig trener. Ifølge svenske Aftonbladet var det lillesøster prinsesse Madeleine som tipset kronprinsessen om treningssenteret de møttes.

Da de giftet seg sommeren 2010 sjarmerte prins Daniel med sin åpenhjertige tale.

– Elskede Victoria, jeg er så stolt over det vi har sammen. Jeg er så lykkelig over å være din mann. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å gjøre deg så lykkelig som du er i dag. Victoria, størst av alt er kjærligheten. Jeg elsker deg, sa prins Daniel til sin hustru under bryllupsmiddagen på Stockholm slott.

– Unik

I jubileumsintervjuet med SVT, forteller kronprinsesse Victoria selv om hvordan hun har levd med angst, spiseforstyrrelser og dysleksi.

Prins Daniel sier i det samme intervjuet at kronprinsessen noen ganger har hatt for høye krav til seg selv.

– Det har hun, definitivt. Men jeg synes at hun er mer balansert nå, og kan akseptere at det noen ganger ikke går som man har tenkt. I møter med mennesker mener jeg at hun er helt unik. Hun får mennesker til å kjenne seg sett og skaper en utrolig stemning, sier prins Daniel i SVT-intervjuet, gjengitt i Expressen.