Prince fikk sterke smertestillende medisiner i sin venns navn

Legen ville beskytte privatlivet til artisten, viser en erklæring som ble frigitt i dag, ifølge nyhetsbyrået Ap.

Dokumentet er et av flere funn som ble frigitt av Carver County District Court som en del av den pågående etterforskningen av Princes dødsfall.

Oxycodone er et sterkt, sentralt virkende smertestillende middel som tilhører legemiddelgruppen opioider.

Døde av overdose

Prince ble funnet død i sitt hjem i Paisley Park 21. april 2016. Han ble funnet alene i en heis. Obduksjonen viste at han døde av en utilsiktet overdose av fentanyl. Det er et syntetisk stoff som er 50 ganger sterkere enn heroin.

Ifølge ransakelsesordrer som er frigitt, har myndighetene søkt gjennom Paisley Park, telefonregistreringer til Princes medarbeidere og hans epostkontoer. Målet har vært å prøve og finne ut hvordan han fikk tak i fentanylen som tok livet av ham.

Måtte nødlande

Så langt viser etterforskningen at Prince skal ha slitt med avhengighet av reseptbelagte opioider. Bare seks dager før hans død, ble han syk på en flyreise og måtte ta en nødstopp i Illinois da han var på vei hjem fra en konsert i Atlanta.

Helsepersonell på stedet fant han med to doser av medisiner som reverserer effekten av overdose av opioider.

Et av de frigitte dokumentene fremkommer det at Dr. Michael Todd Schulenberg, som så Prince 7. og 20. april, skal ha innrømmet til myndighetene at han skrev ut oxycodone til Prince den samme dagen det ble gjort en nødlanding.

Resepten ble skrevet ut i Kirk Johnsons navn for Princes personvern. Johnson var livslang venn Prince og de var nære medarbeidere. Myndighetene har også søkt gjennom mobilregistreringene til Johnson for å finne ut av hvem han kommuniserte med måneden før Prince døde.