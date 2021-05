– Jeg ble kjempelettet og utrolig glad. Jeg har jobbet hardt for denne forfremmelsen, og etter at ting ble satt på vent under koronapandemien, føles det godt å få bekreftet at jeg får den, sier Gina Storm-Jensen til NRK.

Det er første gang siden 1940-tallet at en kvinnelig, norsk danser markerer seg ved den kongelige balletten i London. Storm-Jensen har vært tilknyttet det verdenskjente ballettkompaniet siden 2013.

– Det var deilig å få forfremmelsen og anerkjennelsen om at jeg har fortjent det, legger hun til.

Storm-Jensen markerte seg som dansetalent allerede som barn, og hadde sin første rolle som 8-åring i «Nøtteknekkeren» ved Den Norske Opera & Ballett. For noen år siden besøkte NRK dansetalentet og fikk et innblikk i treningshverdagen.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen ved Den Norske Opera & Ballett forteller at de er veldig stolte av den norske danseren.

– Vi har fulgt Gina siden hun var liten og danset i Operaens ballettskole, og det er en glede å se at hun stadig stiger i gradene til et av verdens mest anerkjente ballettkompanier, sier Lorentzen.

Her kan du se en 12 år gammel Storm-Jensen ved Den Norske Opera & Ballett i 2008:

Reportasje fra 2008: Gina Storm-Jensen håper på ballettlinje ved Ruseløkka skole i Oslo. Du trenger javascript for å se video. Reportasje fra 2008: Gina Storm-Jensen håper på ballettlinje ved Ruseløkka skole i Oslo.

– Er blitt tøffere

The Royal Ballet har en hierarkisk struktur med fem ulike nivåer: Solist er nivå tre av fem. Den høyeste stillingen man kan få som danser er principal dancer.

– For ti år siden hadde jeg ikke trodd at jeg ville være der jeg er nå. Det er en drøm som har gått i oppfyllelse.

Forfremmelsen gjør at hun nå sikter enda høyere.

– Å nå toppen er målet. Jeg er nærmere nå enn jeg var tidligere, og jeg kan se toppen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste, sier hun.

Med den nye stillingen kommer et større press og vanskeligere roller.

– Forfremmelsen betyr at man må gjøre enda mer. Jeg må ta vare på sjansene jeg får, vise at jeg takler presset og levere over forventning.

– Det er blitt tøffere. Men det liker jeg, sier Gina Storm-Jensen.