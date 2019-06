Presseveteran Bob Woodward: – Noen journalister mobber Trump

Bob Woodward var en av journalistene som avslørte Watergate-skandalen. Skandalen startet med at fem personer ble tatt på fersk gjerning mens de installerte overvåkningsutstyr på hovedkontoret til Det demokratiske partiet i USA.

Mennene viste seg etter hvert å være tilknyttet enten CIA eller FBI. Saken endte med at Richard Nixon gikk av som president i USA.

Woodward har også gitt ut boka «Frykt: Trump i Det hvite hus», om president Trumps vei til makten. Da boka kom kalte Trump den for fiksjon og oppspinn.

Ett av hovedfunnene i boka er at Trumps nærmeste rådgivere skal ha skjult viktige dokumenter fra presidenten.

Nå er Woodward i Norge. Han er på foredragsturne og skal blant annet snakke i Oslo i kveld.

– Man må gjøre sine egne undersøkelser

– Det er veldig viktig når du prøver gå i dybden på noe, å ikke bli «fanget» av den offisielle etterforskningen, sier Woodward til NRK.

Han trekker fram Mueller-rapporten i USA om den russiske innblandingen i presidentvalget, som eksempel på etterforskninger og rapporter man ikke nødvendigvis bør ta for god fisk.

Rapporten er skrevet at spesialetterforsker Robert Mueller. De har blant annet etterforsket Trumps koblinger til Russland.

– Man må gjøre sine egne undersøkelser, prøve å finne nye kilder, prøve å få verifisert det de sier, med dokumenter som notater og dagbøker. Det var dette jeg klarte i boka mi om Trump, som kom ut i høst, sier Woodward til NRK.

Bob Woodward ankom Gardermoen tidligere i dag. Foto: Bror Marstein / NRK

Nærmest til stede i rommet

– I deler av Trump-boka virker det nesten som om du er til stede i rommet hvor samtalene foregår. Hvordan har du kunnet skrive denne boka så detaljert?

– Jeg har intervjuet personer som var deltagere i samtalen. Jeg har snakket med vitner. Jeg hadde også luksusen av å ha god tid, så jeg kunne gå tilbake til kildene mine både tre, fire og åtte ganger, for så til slutt få tak i noen dokumenter, sier Woodward.

Han mener at det er denne tiden som gjør at boka han har skrevet har fått en annen dybde og troverdighet som han mener at det ikke går an å oppnå i hverdagsjournalistikken.

Kritisert av Trump

Boka til Woodward har blitt kraftig kritisert av Donald Trump.

Han mener som nevnt at hele boka er oppspinn og fiksjon.

– Hver gang noe er sant som han ikke liker, så går han til angrep, sier Woodward.

Likevel tror han at folket vet hva det er som er rett.

– Folk som jobber for ham, og publikum for øvrig vet at dette er sant. Og jeg krever ikke sannheten fra et partipolitisk perspektiv, men som noe sa om meg for en stund siden, jeg er en «ultra-sentrist» altså at jeg ikke er på hverken høyresida eller venstresida politisk, men at jeg bare prøver å finne ut av hva som er sant, sier han.

– Denne boka er, etter min mening, den beste gjengivelsen av hva som skjedde.

USAs president Donald Trump peker på pressen 29. november i fjor. Foto: Brendan Smialowski / AFP

– Noen journalister mobber Trump

– Noen journalister blir så følelsesmessig involvert når det er snakk om Donald Trump at de ikke lenger bare er kritiske, men de tar avstand fra ham og mobber både han og støttespillerne hans, sier Woodward.

Han mener at det ikke er sånn man skal holde på som journalist.

– Vi burde holde hodet kaldt, og holde følelsene på avstand. Man bør fokusere og holde den aggressive tilnærmingen, men ikke havne i en åpen kamp og bli defensive når Trump kaller noe «fake news» eller kaller oss folkets fiende.

– Vi i nyhetsmediene vet at vi ikke er folkets fiende. Noen ganger tar vi feil, men jeg har holdt på med dette i 50 år, og nesten alle som holder på med dette gjør det i god tro.