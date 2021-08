Premierequiz i Stjernekamp!

Namsosingen Chand Torsvik har valgt seg sambygding Åge sin sang «Levva Livet».

Her er starten av første vers. Kan du siste linje? (Klikk på bildet om du vil høre klippet)

«Æ syns atomkrig e' for jævlig.

Men at høsten kan vær fin.

Og det beste her på jorda.

(be e p ) »