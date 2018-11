PR-ekspert om «Ex on the beach»-utspill: – Dette er et klassisk PR-prosjekt

– Nå som denne debatten har kommet klapper nok både deltakerne og programledelsen i hendene, sier Kjell Terje Ringdal.

Han jobber som førstelektor ved Høgskolen i Kristiania, der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public relation.

Tirsdag ble det kjent at «Ex on the beach»-deltaker Henrik Elvejord Borg retter hard kritikk mot realityprogrammet i sin nye bok.

Ringdal mener det hele ligner en fulgt PR-oppskrift.

– Dette er et klassisk PR-prosjekt fra begynnelse til slutt, sier PR-eksperten.

Les anmeldelsen av boken: Ei dagbok frå helvete

Mener mediene har bitt på agnet

I boken «Text on the beach» kritiserer Borg blant annet programmet for å ikke ha oppdaget hans bipolare lidelse.

Han mener også at testene i forkant av innspillingen var for dårlige, og sier at folk som bør vernes mot seg selv ble sendt ned til villaen på Mauritius.

Dette noterte 24-åringen seg i dagboken som han skrev under oppholdet.

KRITISK: I sin nye bok «Text on the beach» kritiserer Henrik Elvejord Borg programmet for å ikke ha tatt godt nok vare på deltakerne. Foto: Kagge forlag

Discovery sier til NRK at det på forhånd var avklart at Borg skulle skrive om opplevelsen under oppholdet, men at de ikke kjenner seg igjen i Borgs påstander.

Ringdal sammenligner det hele med en pardans, der alle parter skjønner hvilke bevegelser de skal gjøre for å få den ønskede virkningen.

Han påpeker også at han ikke kommenterer sakens moral, men strukturene rundt.

– Det hele har begynt med en idé til et program som skal samle deltakere som er med på et mediekjør som igjen skal skape oppmerksomhet. Både deltakerne og selskapet synes nok det er fint at de har fått enda mer oppmerksomhet, sier han.

«EX ON THE BEACH»: Det har vært stor suksess for underholdningsprogrammet «Ex on the Beach», som har gått på TV og blitt strømmet denne høsten. Fra venstre: Rikke Isaksen, Henrik Elvejord Borg, Melina Johnsen, Daniel Aakre Pedersen, Malin Håvardsdotter Jensen, Adrian Sellevoll, Cecilie Andrea Røising og Lloyd Lawrence Lorenz. Foto: Toke Mathias Riskjær / TV Norge

Programmets drøye innslag og deltaker-kommentarer har siden i sommer vært mye omtalt i media. Ringdal mener mediene i denne saken har bitt på agnet.

– Alle biter på agnet og kan samles rundt fisken etterpå og nyte fangsten, sier han.

Mener de fniser

Mediesjef i Discovery Hanne McBride avkrefter ikke et fremtidig samarbeid med Borg.

– Vi har en god tone, så vi utelukker ikke det. Vi er glade i ham, og han har vært super på TV, sier McBride til NRK.

På spørsmål om hva Ringdal tenker dersom et samarbeid skulle skje, sier han at en sirkel blir lukket.

UTELUKKER IKKE SAMARBEID: Mediesjef i Discovery Hanne McBride sier de synes Borg er super på TV, og avkrefter ikke fremtidig samarbeid. Foto: Anita Arntzen / Anita Arntzen

– Da ler jeg høyt. Det hele blir fullbrakt, der medielogikken blir oppfylt. Jeg vil nesten si «bra jobba», for her er det mange som er flinke å håndtere PR- og mediedelen, sier Ringdal.

Han påpeker også at selv om dette ikke skulle være et samarbeid mellom Borg og Discovery, så vil begge parter fortsatt være fornøyde med situasjonen.

– Begge parter er nok uansett fornøyde – og også den kritiserte parten. Jeg tror de fniser litt og at kritikken egentlig er ønsket. De får jo bare mer oppmerksomhet for programmet, sier Ringdal.

McBride forteller NRK at Borgs bokprosjekt er hans alene.

– Fniser dere?

– Konspirasjonsteorien til Ringdal er kreativ og fornøyelig, men med dette gir han oss mer kreditering enn vi fortjener. PR-jobben for boken er det Henrik som står for, og det er naturlig at vi kommenterer eventuell kritikk som fremkommer i media, sier McBride og sier de ønsker ham lykke til med boksalget.

VISSTE IKKE HVA DE GIKK TIL: Borg mener deltakerne ikke ble informerte om hva de gikk til i programmet. Foto: TVNorge

Mener Borgs innspill er barnslig

Psykolog John Petter Fagerhaug har tidligere arbeidet med deltakere i realityserier.

Han beskriver Borgs påstander om lite psykologoppfølging som «klagete» og «barnslig».

– Realitydeltakere i dag bør vite hva de melder seg på, så det å forvente mer psykologhjelp og oppfølging enn det man får er litt barnslig. De bør ta ansvar selv for det valget de har gjort, sier han.

Han mener det var viktigere før, da reality-tv var noe nytt, å forbedre deltakerne på hva de var en del av.

– Nå om dagen er det så vanlig at deltakerne er klar over premisset, sier Fagerhaug.

Selv sier Borg at han bare ville advare fremtidige realitydeltakere.

– Jeg hadde ikke akkurat forventet at en psykolog skulle si noe slikt, men jeg ville bare spille ballen ut her og skape en debatt rundt temaet, sier han.

– Når man ser resultatet av programmet, så tror jeg de færreste av dem som meldte seg på programmet visste hva de gikk til, fortsetter han, og sikter med dette til den harde feste- og drikkekulturen under oppholdet.