Pornonettside vil lære deg om sex

Pornhub lanserte i går snutter som skal lære seere om onani, kjønnssykdommer og samtykke, ifølge underholdningsnettsiden Mashable.

Snuttene bruker ekte mennesker og anatomi for å gjøre det virkelighetsnært og for å avdekke myter om kropp og sex.

Nettstedet er det største og mest populære innenfor porno. I 2019 hadde de gjennomsnittlig 115 millioner besøk per dag

I en pressemelding fra Pornhub sier direktøren for Pornhub Sexual Wellness Center, Laurie Betito at videoene skal vise hva ekte sex er.

– Mange har spørsmål om hvordan man kan ha sex, så vi håper at videoserien vår vil gi visuelle svar til disse spørsmålene.

Læringsvideoene har til sammen blitt sett over 4000 ganger.

– Porno er til stede

– Det er egentlig ganske kult.

«Helsebror», Per Arthur Andersen driver Oslos første helsestasjon for gutter. Han er positiv til at Pornhub har lansert læringsvideoer.

– For mange er porno det første møte med sex. At den største pornosiden i verden går inn for å normalisere sex er veldig bra. Normalisering av egne kropper og fokus på kommunikasjon og samtykke er viktig når man skal ha sex for første gang.

Andersen presiserer at videoene ikke skal erstatte vanlig undervisning, men at det kan være et tillegg til den.

– Det er ingen erstatning for seksualundervisning. Dette er basert på USA og seksualundervisningen der, den er jo veldig mangelfull. Vi er bedre i Norge, men vi har fortsatt en lang vei å gå.

«Helsebror» er positiv til tiltaket fra Pornhub. Foto: Privat

Ifølge «Helsebror» er det viktig å møte ungdommen der de er.

– Vi vet at barn i ung alder kommer i kontakt med porno. Porno er til stede og det er ekstremt mye mer tilgjengelig enn tidligere. Derfor blir det bare enda viktigere å snakke om i en så seksualisert verden.

– Det er selvfølgelig mange skyggesider ved porno. Det er et hav av pornosider som ikke bryr seg et fnugg menneskerettigheter, men man kan ikke si at all porno er dumt. At disse 11 videoene vil balansere opp for alt kan jeg ikke si, men det er en start.

Boikott av Pornhub

Det siste året har Pornhub vært i hardt vær. Nettstedet har blitt anklaget for å ha videoer av voldtekt og mishandling på nettsiden og for å ikke ha fjernet videoer av hevnporno og menneskehandel.

En underskriftskampanje for å stenge ned nettsiden fikk over 2 millioner signaturer.

Pornhub er uenig i anklagene og sa i en uttalelse til The Guardian at selskapet «har en forpliktelse til å utrydde og bekjempe ikke-samtykkelig innhold og av mindreårige»