– Eg er stolt av det. Det var den beste fødselsdagsgåva eg kunne fått. Mange har gratulert meg, seier han i eit intervju med Rolling Stone.

Den russiske rapparen Face, som eigentleg heiter Ivan Dryomin, fekk vite på 25-årsdagen sin at han hadde kome på svartelista til det russiske justisdepartementet.

I videoen «Humorist» spelar Face ein person som skal bli avretta av KGB.

Face er ein svært populær artist i Russland, med nesten 2 millionar følgarar på Instagram.

I ungdommen var han ein del av eit høgreekstremt miljø i heimbyen Ufa etter å ha mista kontakten med foreldra og droppa ut av skulen. Men etter at han blei vaksen, har han teke avstand frå desse ekstreme standpunkta, skriv El Pais.

I dag er Face ein skarp kritikar av president Vladimir Putin, og har kravd at den fengsla politikaren Aleksej Navalnyj blir sett fri.

Fordømmer invasjonen

Statusen «utanlandsk agent» blir brukt mot russiske journalistar, kunstnarar og akademikarar som kritiserer leiinga i landet. Målet til dei russiske styresmaktene er å få stilna kritikken. Face er den første rapparen som har fått denne statusen.

Face reiste frå Russland kort tid før invasjonen av Ukraina starta. Rapparen fordømmer krigen, og meiner at alle russarar må jobbe for å få avslutta kampane.

– Landet mitt går til angrep på naboen. Det er det verste. Våre behov som russarar må kome i andre rekke. Vi må først og fremst tenke på kva landet vårt gjer med naboane våre, seier han i intervjuet med Rolling Stone.

I mars kom han med fleire postar på Instagram-kontoen med bilde frå ulike turar han har hatt til Ukraina. Der fordømmer han invasjonen, og seier han er flau over heimlandet. Men han håper å kunne vende tilbake ein dag.

– Og eg trur det vil skje. For anten de likar det eller ikkje, så høyrer Russlands framtid til slike som meg. Russlands framtid er tanke og fridom. Russlands framtid er oss, skriv han.

Rapparar mot Russland

Fleire av dei mest populære rapparane i Russland trassar no forbodet om å ikkje omtale krigen, og kritiserer opent Putin, skriv NME.

Regimekritikken har ført til at det er blir vanskeleg for fansen å finne informasjon og høyre på artistane. Mange må bruke Telegram og VPN-løysingar for å høyre og sjå artistane på YouTube.

Rapparen Oxxxymiron er ein av fleire russiske artistar som fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina. Foto: Pavel Golovkin / AP

Ein av desse artistane er Oxxxymiron som blant anna har delteke i demonstrasjonar mot Putin i heimlandet.

I mars avlyste han ein planlagd turne i Russland i protest mot invasjonen.

– Eg veit at dei fleste i Russland er motstandarar av denne krigen. Og eg er sikker på at dersom fleire hadde sagt kva dei meiner, hadde vi raskt kunne stoppe desse fryktelege handlingane, sa han i samband med avlysinga, ifølge The New York Times.

I staden valde han i mars å turnere Europa med konserten «Russians Against War» der han oppmoda russarar og ukrainarar om å stå saman for fred, melder Deutsche Welle.