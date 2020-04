Hanks fronter urfolk-studio

Tom Hanks introduserer verdens første urfolk-eide filmstudio i årets storfilm «News of the World». Studioet i Sangre de Cristo Mountains i USA er et eldre kasino, og har fått navnet «Camel Rock Studios». Filmen «News of the world» har Tom Hanks i hovedrollen og Paul Greengrass (Jason Bourne) som produsent og manusforfatter. Filmen lanseres i desember 2020. Greengrass og Hanks har samarbeidet i filmen «Captain Phillip». Kilde: Cherokee Phoenix.