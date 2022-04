Politiet i Santa Fe i New Mexico har offentliggjort bilder tatt rett før og etter at Hutchins døde. Bildene har blitt brukt som en del av politiets etterforskning av ulykken.

Noen av videoklippene er tatt med kroppskamera og viser blant annet hvordan helsepersonell forsøker å redde livet til 42 år gamle Hutchins.

Det var i oktober i fjor at skuespiller og produsent Alec Baldwin avfyrte et våpen som ble brukt under innspillingen av westernfilmen «Rust». Skuddene traff og drepte filmfotografen Halyna Hutchins og skadet regissøren Joel Souza.

KAOS PÅ FILMSETTET: Bilder viser hvordan ambulansepersonell og politi ankommer filmsettet der Hutchins og Souza ble skutt Foto: Politiet i Santa Fe, New Mexico / AP

Øver på å trekke våpen

Videoklippene viser også politiet i samtale med 24 år gamle Hannah Gutierrez-Reed som var ansvarlig for våpnene på filmsettet, og Baldwin etter at han avfyrte det dødelige skuddet.

Man får også se de siste klippene som ble gjort på filmsettet der Baldwin øver på å trekke våpenet foran kamera. Bildene ble tatt samme dag som Hutchins ble skutt og drept.

DET SISTE FILMKLIPPET: De siste bildene som ble filmet av produksjonen var av Baldwin som øver på å trekke et våpen Foto: AP

Baldwin har uttalt at det var en ulykke og at han ikke ante at våpenet var ladd.

Regissør Joel Souza ble truffet av et skudd i skulderen. Det er publisert bilder fra akutten på sykehuset der han snakker med en etterforsker. Her forklarer han at han tror Gutierrez-Reed skal ha sagt til Baldwin at hun trodde at våpenet inneholdt løsskudd.

I AVHØR: Skuespiller og produsent Alec Baldwin i avhør med politiet Foto: Politiet i Santa Fe, New Mexico / AP

Distriktsadvokat Mary Carmack-Altwies, kom med en offentlig uttale om etterforskningen i går:

– Etterforskningen er ikke over. Det lokale politikontoret venter enda på viktige rapporter og vil ikke få fullført etterforskningen før disse rapportene er sendt inn.

– Advokatkontoret må vente på at etterforskningen i sin helhet overleveres fra politiet. Først etter at vi har oversikt over alt av bevismateriale, kan man komme med en siktelse i saken.