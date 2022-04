Politiet etterforsker hatkriminalitet etter VG-fest på Oslo-utested

Politiadvokat Marianne Aune bekrefter til NRK at de har fått en anmeldelse fra hendelsen på Syng Mer i Oslo sentrum.

– Fornærmede er avhørt av politiet og saken er under etterforskning som hatefulle ytringer etter straffeloven § 185.

Politiet kan ikke bekrefte hvem som er anmeldt.

– Det jeg kan si om etterforskningen er at det blant annet er naturlig å avhøre vitner som har vært til stede ved hendelsen og mistenkte i saken.

Men til NRK sier dørvakt Jwan Rasho at han har anmeldt Bernt Hulsker. Rasho mener han ble utsatt for rasisme på jobb.

Ifølge TV 2 har ansatte ved Syng Mer skrevet om hendelsen i loggen.

«Personlig mening fra alle er å utestenge Bernt om han kommer tilbake. Helt uakseptabel oppførsel inne i lokalet mot vekteren vår».

– Gjorde nazihilsener

– Bernt Hulsker var i lokalet og gjorde nazihilsener. Så jeg gikk bort til baren for å snakke med ham. Da kalte han meg jævla neger. Han spurte hvordan jeg kunne be en hvit mann som ham om å gå ut, sier Rasho til NRK.

For én uke siden la Hulsker ut denne meldingen på Instagram, der han beklaget for sin oppførsel. Over 20.000 har likt meldingen.

NRK har bedt Hulsker kommentere etterforskningen og anklagene fra dørvakten, men verken Hulsker selv, eller hans manager Vilde Kristine Darvik har svart på henvendelsene.

Foto: skjermdump / instagram

Rasho kom til Norge for seks år siden som flyktning fra Syria. Han forteller at han har opplevd ubehagelige episoder på jobb, men at dette stakk dypere.

– Han har sendt e-post til Syng og lagt ut på Instagram at han beklager. Men jeg vil egentlig ikke ta imot beklagelsen. Jeg ble veldig såret, sier dørvakten.

– Tøft å gå på jobb

Når NRK ringer er Rasho tilbake på jobb, men hendelsen sitter fortsatt i.

– Jeg ble veldig såret. Jeg er utlending, men du kan ikke kalle meg for en «jævla neger», sier Rasho og fortsetter:

– Nå er det tøft å gå på jobb nå, jeg har mistet lysten. Jeg pleide å være meg selv og ha masse energi, men etter hendelsen er det tungt.

Hendelsen på Syng Mer var i regi av VGTV. NRK har også forsøkt å komme i kontakt med VG, uten å lykkes.