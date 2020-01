Skryter av norske turistveier

Den britiske avisa The Telegraph har kåret Atlanterhavsveien mellom Averøy og Hustadvika kommune og The Golden Route mellom Geiranger og Trollstigen som to av de flotteste veistrekningene i Norge. Avisa løfter også frem 7 andre strekninger rundt i Norge hvor det er flott å kjøre med bil og forteller også leserne at Norge er det mest trafikksikre landet i verden.