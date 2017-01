– Det er forventet hvis du i det hele tatt skal ta kontakt med mediene, i hvert fall med de klikkbaserte, at du har noe mer enn musikk å snakke om, forteller Jørn Dalchow i plateselskapet DaWorks.

Han sier det blir stadig vanskeligere for artister å slippe til i media uten en personlig historie å by på.

Stadig flere «snakker ut»

Mandag skrev NRK at det de siste årene har vært en kraftig økning i antallet kjendiser som står frem med personlige historier om psykiske problemer.

En undersøkelse gjort av analysebyrået Retriever viser at det de to siste årene har vært til sammen 914 saker i norske medier der kjendiser snakker ut om egen mental helse.

I en kronikk på NRK Ytring tar kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom et oppgjør med trenden, som han mener påfallende ofte sammenfaller med kjendisenes egne plateslipp og lanseringer.

Jørn Dalchow i plateselskapet DaWorks bekrefter at det er en sammenheng, og mener det nærmest har blitt et krav at man har en personlig historie å by på når man skal prøve å skaffe en artist medieomtale.

– Det ligger nesten alltid der at du må ha det med i presentasjonen av artisten. Gjerne da også eksklusivt til ett medium, slik at de kan lage en større sak på det. Dette skjer ukentlig, forteller Dalchow.

– Seerne responderer

– Det er noe som skjer i tiden, det at vi åpner opp for å snakke om de vanskelige tingene, sier Sissel Randsborg, redaksjonsleder i «God Morgen, Norge» på TV 2.

Programmet har ofte aktuellle artister som gjester, og Randsborg mener fortellinger om egne psykiske problemer treffer seerne spesielt godt.

– Åpenhet rundt psykiske problemer er noe som engasjerer. Det er en trend i tiden at stadig flere ønsker å snakke om det, og vi ser at seerne responderer spesielt bra når det er kjente folk som gjør det, fordi det også anerkjenner at det å ha psykiske lidelser er noe allment og vanlig, forteller Randsborg.

– Utgangspunktet er en dialog med plateselskapene der det er en plate som skal selges. Så leter vi etter en historie som kan treffe seerne i en større grad enn bare at artisten vil selge en plate; dét er ikke et godt nok argument for å komme til oss.