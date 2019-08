Plácido Domingo anklages for seksuell trakassering

I flere tiår har Plácido Domingo presset kvinner til seksuelle forhold ved å tilby jobber, og noen ganger straffet kvinnene profesjonelt når de avviste fremstøtene hans, forteller anklagerne til nyhetsbyrået AP.

Domingo er regnet som en av de største operasangerne gjennom tidene, og er dirigent og regissør for Los Angeles Opera.

Men de som nå anklager ham, samt andre i bransjen, sier at det er en urovekkende side ved Domingo – en de sier lenge har vært en åpen hemmelighet i operaens verden.

– Han berørte deg alltid på noen måte

Åtte sangere og en danser har fortalt AP at de ble seksuelt trakassert av den spanskfødte sangeren i møter de siste tre tiårene, fra slutten av 1980-tallet.

En anklager sa at Domingo gnidd hånden nedover skjørtet hennes, og tre andre sa at han tvang dem til å kysse – i et omkledningsrom, et hotellrom og på et lunsjmøte.

– En forretningslunsj er ikke rart. Noen som prøver å holde hånden din under en forretningslunsj er rart – eller å legge hånden på kneet er litt rart. Han berørte deg alltid på noen måte, og kysset deg alltid, sa en av sangerne.

I tillegg til de ni anklagerne, fortalte et halvt dusin andre kvinner til AP at ouverturer fra Domingo gjorde dem ukomfortable.

AP snakket også med nesten tre dusin andre sangere, dansere, orkestermusikere, medlemmer av backstage-staben, stemmelærere og en administrator som sa at de var vitne til upassende seksuell oppførsel fra Domingo og at han forfulgte yngre kvinner.

– Trodde at alle mine samhandlinger og forhold alltid var velkomne

Domingo sier anklagene er urovekkende, men unøyaktige. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Operasangeren mener anklagene er dypt urovekkende, og at slik de er presentert er unøyaktige.

– Likevel er det vondt å høre at jeg kan ha opprørt noen eller fått dem til å føle seg ukomfortable, uansett hvor lenge det er siden og til tross for mine beste intensjoner. Jeg trodde at alle mine samhandlinger og forhold alltid var velkomne og samtykket, sier Domingo til AP.

78-åringen har fremdeles utsolgte forestillinger over hele kloden, og har, med sine over 4000 forestillinger, stått på scenen mer enn noen operasanger i historien.

– Folk som kjenner meg eller som har jobbet med meg, vet at jeg ikke er noen som med vilje vil skade, krenke eller gjøre noen ukomfortable, sier Domingo.

– Jeg erkjenner imidlertid at reglene og standardene som vi blir, og bør måles mot i dag er veldig forskjellige fra det de var tidligere. Jeg er velsignet og privilegert som har hatt mer enn 50 års karriere innen opera, og vil holde meg til de høyeste standarder.

– Unngå samhandling med ham for enhver pris

Syv av de ni anklagerne sier de føler at karrieren deres ble negativt påvirket etter å ha avvist Domingos fremstøt.

Patricia Wulf, en mezzosopran som sang med Domingo på Washington Opera, er den eneste av de ni kvinnene som offentlig vil gå ut med fullt navn. På grunn av hans påvirkningskraft og respekt i operaverdenen, sier anklagerne at de ikke har turt å snakke om dette tidligere.

Men til syvende og sist sa de som snakket med AP at de følte seg preget av #MeToo-bevegelsen og bestemte seg for at den mest effektive måten å få bukt med Domingos oppførsel, var å snakke om det offentlig.

– Det er en muntlig tradisjon om å advare kvinner mot Plácido Domingo, sa en mezzosopran som jobbet på LA Opera, som ikke er blant anklagerne.

Hun forteller hvilke råd flere kvinner sa at de hadde fått, når det kom til den respekterte skikkelsen.

– Unngå samhandling med ham for enhver pris. Og vær absolutt ikke alene med ham.