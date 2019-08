Pia Tjelta på Amanda-prisen: – Jeg er litt nervøs

Den norske filmbransjen er samlet i Haugesund for å feire seg selv. Lørdag kveld er det duket for Amanda-prisutdeling i vestlandsbyen.

Hedringen startet lørdag formiddag da Anne Marit Jacobsen og Aksel Hennie sine stener i Haugesunds «Walk of Fame» ble avduket. Sistnevnte kunne ikke komme da han ble kidnappet av kompisene for sitt eget utdrikningslag på veien.

Se hilsenen fra Hennie: – Over meg takknemlig

Pia Tjelta er nominert til prisen «beste kvinnelig hovedrolle».

– Nervene er absolutt nærværende. Jeg er litt nervøs, sier hun.

– Jeg syns det er skikkelig stas

Hun forteller at hun har vært på prisutdelingen mange ganger før, men at det fortsatt er like jevt å være nominert.

– Jeg har sittet og slitt ut disse setene så mange ganger før, så jeg syns det er skikkelig stas, sier hun.

Skuespilleren tør ikke spekulere i hvilke film som blir den store vinneren i år.

– Men det er noen filmer som har veldig høy vekt i nominasjoner, så regner med de får med seg noe hjem, smilte hun.

Det er 20 priser som skal deles ut, og 23 filmer som er med i konkurransen, skriver Filmfestivalen i Haugesund på sine hjemmesider. Flest nominasjoner har «Ut og stjæle hester» med ti, tett fulgt av «Harajuku» med ni.

– Blanding av leirskole og julebord for oss

Alexandra Gjerpen er nominert i kategorien «beste kvinnelige birolle» for sin rolle i filmen «Når jeg faller». Hun har klare forventninger til kveldens fest.

– Jeg håper det blir en gøy fest. Dette er en blanding av leirskole og julebord for oss. Det er sånn Amanda skal være, sier hun.

Alexandra Gjerpen er nominert i kategorien «beste kvinnelige birolle». Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Når det gjelder hvem som kommer til å få flest priser med seg hjem fra utdelingen har ikke Gjerpen noen klare spådommer.

– Jeg har ikke krystallkulen min med meg, så det aner jeg ikke. Det er så mange gode nominerte at det er umulig å si, forteller hun.

– Det er jeg stolt av

Tobias Santelmann er nominert i kategorien «beste mannlige skuespiller» for sin rolle i «Mordene i Kongo».

– Det er selvfølgelig veldig stort. Det har vært over 20 norske spillefilmer i år, med mange sterke historier og gode skuespillerprestasjoner så å være en av tre som er nominert er veldig stort. Det er jeg stolt av, sier han.

Jon Ranes og Tobias Santelmann spiller begge i «Ut og stjæle hester» som har fått flest nominasjoner før kveldens Amanda-prisutdeling. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

I tillegg har han en rolle i «Ut og stjæle hester» som har flest nominasjoner i kveld. Santelmann hyller regissør Hans Petter Moland for filmen, og er personlig ikke overrasket over at filmen har flest nominasjoner.

– Han er en klippe i norsk film, sier Santelmann om Moland.

Utdelingen har tidligere blitt sendt på TV 2, men i fjor ble det klart at kanalen ikke ville inngå en ny avtale med Amandakomiteen. Da gikk utdelingen en uviss TV-fremtid i møte. Det er VG som sender årets prisutdeling på VG+.