Pia Tjelta om det elleville året 2018

– Jeg føler folk vil ha ekte, levde liv på scenen, og bli fortalt historier om kvinner de kan relatere seg til. Skulle vi bare sett på 25 år gamle kvinner hadde ikke alle historiene våre blitt fortalt, sier Pia Tjelta.

I NRKs nye portrett-podkast «Googla», med Synnøve Svabø, forteller 41-åringen om familie, karrieren og hvordan hun har jobbet med seg selv de siste årene.

– I denne bransjen er man alltid bekymret, til og med når det går bra. Man er hele tiden avhengig av at noen velger deg og vil være med deg, sier rogalendingen.

Hadde ikke trodd det skulle gå slik

De tre siste årene har vært både hektiske og fruktbare for skuespilleren fra Stavanger.

Hun har møtt samboeren Oddgeir Thune, fått tvillinger, spilt rollen som Rita i Ibsen-dramaet «Lille Eyolf», spilt inn fire Beck-filmer, Blindsone og Lykkeland-serien, som i disse dager er å se på NRK.

NY PODKAST: Synnøve Svabø er programleder i NRKs nye portrett-podkast «Googla». Foto: NRK

Bare i 2018 har Tjelta også vunnet to priser i Cannes med «Lykkeland», blitt kåret til «beste kvinnelige skuespiller» under filmfestivalen San Sebastian og blitt tildelt Wenche Foss' ærespris sammen med Rådet for psykisk helse. På Theatercaféen i Oslo henger det også nå et portrett av 41-åringen.

– Stuttjukke, 14 år gamle Pia, med bart og monobryn, hadde nok ikke trodd at det skulle gå slik, sier hun.

Under Amanda-prisen i 2006 var det en opprørt Pia Tjelta som etterlyste flere sterke kvinneroller i bransjen – både foran og bak kamera.

Dette synes hun nå er blitt bedre.

– 2018 har på flere måter vært et ellevilt år for kvinner. For kvinnelige skuespillere er det helt avgjørende for selvtilliten at de får utfordrende roller, sier skuespilleren.

Lærte å takle innsiden

Men det er ikke bare ytre omstendigheter som er avgjørende, understreker Tjelta.

Hun har selv kjent på følelsen av å ikke strekke til i bransjen.

– Det var et tidspunkt der jeg ville litt for mye på én gang. Det er jo bra å ville, men jeg stod nok litt i veien for meg selv. Drivet mitt handlet om redselen for å ikke være god nok, sier Tjelta.

PÅ THEATERCAFÉEN: Pia Tjelta fikk, sammen med Kåre Konradi og Liv Ullmann, denne høsten et portrett av seg selv hengt opp på Theatercaféen i Oslo Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

På et tidspunkt måtte skuespilleren lære seg å ta kontroll. Og dette klarte hun, med hjelp fra den norske terapeuten Caspar Seip og den franske skuespiller-coachen Pascal Luneau.

– Jeg har måttet lære meg noe så banalt som å bare være der man er. Vi snakker faktisk årevis med terapi, sier Pia Tjelta med en humoristisk tone i podkasten.

– Ofte handler det mer om det som skjer inni deg selv, enn utenfor deg selv. Jeg måtte lære meg å ha det «akkurat slik som det er nå», istedenfor å være imot verden og fokusere på at universet har gitt meg dritt, sier skuespilleren, og fortsetter:

– Jeg har lært meg å tåle smerte uten å få panikk, og har funnet et rolig sted inni meg selv der ting kan komme til meg.

AKTUELL: Pia Tjelta er i disse dager å se i rollen som rederifrue Ingrid Nyman i serien «Lykkeland». Foto: Petter Skafle Henriksen

Noen vil kanskje tenke at Norge er for lite for Tjelta. Selv sier hun at hun har fått forespørsler fra utlandet om å sende videoprøver.

– Jeg får ofte tilsendt forespørsler fra amerikanske eller canadiske aktører. Men disse vil ofte at jeg skal komme på kort varsel og bli der over lang tid, noe som ikke passer hverdagen som tvillingmor, sier hun.

Vil gi kvinner selvtilliten hun manglet

Denne høsten kom Tjelta også med sin egen kleskolleksjon.

Denne var inspirert av både feminisme og metoo-oppropet #stilleforopptak, forteller skuespilleren.

– Jeg ville gjøre lanseringen til et slags feministisk tog for fremtiden – for barna våre. Jeg ville gi dem selvfølgeligheten over å være stolt over å være kvinne, og bære dette, sier hun.

Noen av plaggene sier hun er inspirert av rollen Ingrid Nyman i «Lykkeland». Likevel har det viktigste vært å prøve og gjøre kvinner mer trygge i seg selv.

– Med klærne vil jeg gi kvinner selvtilliten jeg mange ganger har manglet selv. Det høres overfladisk ut, men når man tar på seg et plagg, så skapes det en historie i plagget, og det handler om å kunne stå rakrygget i den situasjonen, forteller Tjelta.