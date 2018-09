Pia Tjelta fikk Wenche Foss' ærespris

Med datteren og moren sin med seg, gikk Pia Tjelta festkledd inn i Gamle Logen. For hun ville gjerne dele æren med dem som har betydd så mye for henne. Og at hun skulle få æresprisen til sitt eget forbilde, Wenche Foss, var ekstra stas.

– Det å bære en del av Wenches verdier videre er et stort ansvar faktisk. Hun var et sjenerøst og engasjert menneske som hadde plass til mange og som så det store i hvert menneske. Jeg tror jeg vil ha med meg det videre som en ledestjerne videre, sier Pia Tjelta.

Hun deler prisen med Rådet for psykisk helse.

– Kultur og film er et godt virkemiddel for å få fram problemer, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

F.v. Ellen Horn, prisvinnerne Pia Tjelta og Rådet for psykisk helse v/ generalsekretær Tove Gundersen, og Fabian Stang. Stang og Horn sitter i juryen for Wenche Foss' Ærespris. Foto: Marianne Rustad Carlsen

Stolt av mor

Da prisbildene skulle tas, ville Tjelta også ha med datteren og moren.

– Jeg er veldig, veldig stolt. Hun har lært meg at man kan få til hva man vil, men at det ligger hardt arbeid bak, sier datteren Sofia Tjelta Sydness.

I juryen satt naturligvis Wenche Foss' sønn, Fabian Stang. Han pekte på at Pia Tjelta hadde mye av det samme som moren; glamour og talent. Juryen trakk spesielt frem rollen Pia Tjelta har i filmen «Blindsone». Der spiller hun en mor som må hjelpe datteren sin som vil ta livet av seg.

Pia Tjelta med mor og datter da hun ble tildelt Wenche Foss Ærespris for 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Viktig med åpenhet

– Jeg ser på det som enormt berikende med en tematikk som er så enormt viktig, sier Pia Tjelta om rollen i Blindsone.

– Det er viktig at vi jobber for å ivareta hverandre. Det er viktig med åpenhet rundt det som gjør vondt. Det er viktig at ingen skal føle seg alene.

