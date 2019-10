Pharrell Williams flau over «Blurred Lines»

Da sangen kom ut i 2013, ble «Blurred Lines» kritisert for å være sexistisk og oppfordre til sex uten samtykke. Hiten, som Williams hadde sammen med Robin Thicke, ble blant annet bannlyst ved flere universiteter i USA.

Williams sa den gang at han ikke skjønte hvorfor noen så teksten som «rapey». Men nå ser stjernen derimot annerledes på sangen.

Nye tider

I et intervju med GQ magazine sier Williams at han aldri ville skrevet eller sunget mange av sine tidligere sanger.

– Jeg ble født i en annen tid, og mange av de tingene som var lov da, er ikke innafor i dag, sier han til magasinet.

Den kontroversielle hiten inneholder linjer som «I hate these blurred lines, I know you want it» og «Must wanna get nasty», og lå som nummer én i 25 forskjellige land. I Norge nådde låten bare til andreplass, og lå her i syv uker.

Williams forteller at «Blurred Lines» ble vendepunktet hans.

– Jeg skjønte etter hvert at det finnes menn som bruker det samme språket til å utnytte kvinner, og da hjelper det ikke at jeg ikke oppfører meg eller prater sånn.

– Et sjokk

Da metoo-bølgen skylte over USA i 2017, kom et økt fokus på seksuelle overgrep og trakassering, og bevegelsen fikk raskt tilslutning fra millioner.

Pharrell Williams under en konsert i New York i slutten av september i år. Foto: EDUARDO MUNOZ

I 2019 sier Williams han er flau over teksten i hiten «Blurred Lines».

– Det var en lang utvikling, og det tok mye tid for å komme meg til det stedet hvor jeg ble flau over sangen, sier han i intervjuet.

Stjernen sier han har innsett at vi lever i en sjåvinistisk kultur, men ikke så dette tidligere.

– Jeg så ikke at sangene mine bidro til det. Så det var et sjokk.