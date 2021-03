Før jul ble det kjent at programleder Mads Hansen, som er kjent for å kritisere influensere, har klaget inn Se og Hør for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Bakgrunnen for klagen er at Se og Hør i desember publiserte en artikkel om TV-profilen med tittelen «Mads Hansen og samboeren bløffer om hvordan de møttes: – Da juger vi begge to».

Hansen har ikke selv stilt opp til intervju med Se og Hør. Artikkelen bygger blant annet på et intervju han ga til «Kåss til kvelds» på NRK og Hansens egen bok.

– Det kan godt hende at det de driver med er pressejuridisk godtatt, men jeg mener uansett det er umoralsk og uetisk. Når det er sagt, kan jeg ikke skjønne noe annet enn at de må bli felt på ett eller flere av punktene, sier Hansen til NRK.

Avbildet huset hans

Noe av det som Hansen reagerer mest på i artikkelen, ifølge klagen, er at Se og Hør avbildet huset hans.

«Dette oppfattes som ubehagelig for meg, og ikke minst for samboeren min. Jeg har hele tiden vært veldig bevisst på å ikke avsløre adressen min og hvor jeg bor. Jeg har hemmelig adresse og telefonnummer, og har konsekvent takket nei til alle forespørsler om saker eller bilder fra hjemmet mitt.», heter det i klagen mot kjendisbladet.

Hansen påpeker at det til slutt i reportasjen står at han ikke ønsker å kommentere saken. Dette er en feil, mener programlederen.

«Jeg har aldri blitt informert om denne saken før den sto på trykk, og langt mindre blitt spurt om å kommentere noe. Jeg har vært i kontakt med Se og Hør, og de hevder at journalisten har forsøkt å få tak i meg to ganger, uten hell. Etter å ha bedt de bevise det viser det seg at de da snakker om to reportasje-henvendelser fra i sommer/høst, som jeg begge takket nei til. Jeg var som sagt aldri klar over denne reportasjen før den sto på trykk.»

Hansen sier til NRK at han er vell så opptatt av det etiske og moralske i saken, enn spørsmålet om et presseetisk overtramp.

– Hvor går grensa for hva som er av offentlig interesse? Hvis det er nok at leseren eller offentligheten er nysgjerrige, kan man dra grensa enda lengre. Jeg synes mange medier, og særlig Se og Hør, skyver dette med offentlig interesse foran seg, sier han.

Delte telefonnummeret til Se og Hør-redaktør

Samme kveld som Hansen klaget inn bladet la han ut telefonnummeret til ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, i en instastory til sine nærmere 500.000 følgere.

Hansen har til VG sagt at målet med instastoryen var å vise at metodene til Se og Hør er uredelige.

– Dette er barnslig av meg, for all del, men ved å kjøre øye for øye, tann for tann, håper jeg å få satt litt fokus på hvor uredelige metodene deres er, sa han den gangen til VG.

Ansvarlig redaktør i Se og Hør Ulf André Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Se og Hør avviser at god presseskikk er brutt. De peker blant annet på at bostedet til Hansen tidligere er omtalt mediene i forbindelse med en nabokrangel og at Mads Hansen har stilt opp i TVNorges program «4-stjerners middag» fra samme hus.

De mener Hansen ikke er feilsitert og at de forsøkte få Hansen til å stille til intervju.