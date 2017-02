28 år gamle Pewdiepie, eller Felix Kjellberg, tjener over 100 millioner kroner i året på å være stjerne på YouTube.

Nå har han lagt ut et klipp der to menn ler mens de holder et skilt med teksten «Død over alle jøder».

– På tross av at Felix har fått følgere gjennom å være provoserende og respektløs, har han helt klart gått for langt i dette tilfellet, og videoen er upassende, sier en talskvinne for Maker Studios etter at selskapet har blitt vist videoen av Wall Street Journal.

Ni klipp

Ifølge den amerikanske avisa har svensken lagt ut ni klipp som inneholder enten antisemittiske spøker eller nazistiske bilder. Han hylles blant annet på et stort, nynazistisk nettsted i USA.

Pewdiepie har tidligere sagt at det den aktuelle klippet var en spøk og at det er tatt ut av sammenheng. Den svenske komikeren og youtuberen la ut klippet da han prøvde ut en ny tjeneste der han betaler folk for å gjøre merkelige ting. Målet skal ha vært å vise hvor sprøtt samfunnet er i dag og at folk gjør alt for penger.

– Underholdning

– Jeg lager videoer for mitt publikum. Jeg ser på innholdet som underholdning, ikke som et sted for seriøse, politiske kommentarer. Jeg vet at mitt publikum forstår det og at det er derfor de besøker min kanal, skriver den svenske komikeren og youtuberen på bloggen sin.

Med 53 millioner følgere har han den største tilhengerskaren på YouTube, der han har blitt kjent for å spille dataspill mens han selv kommenterer det hele.