Petter Stordalen ut av Strawberry Publishing

Bonnier går opp til 83 % eierandel i forlagskonsernet.

– Det har vært en ære og et eventyr å bygge Strawberry Publishing, og med Bonnier som kjøper er dette en lykkelig slutt på alle mulige måter, sier Petter Stordalen.

I dag solgte han alle sine aksjer i Strawberry Publishing til Bonnier Books.

Det var på senhøsten 2020 det ble kjent at Bonnier Books hadde kjøpt 70 % av Strawberry Publishing. Med dagens kjøp av Stordalens aksjer øker de eierandelen til 83 %. Forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen vil sammen med Jørn Lier Horst fortsette å eie 17 % av selskapet.



– Jeg tror de fleste ble overrasket da Petter Stordalen trådte inn i den norske bokbransjen. Vi har hatt et godt samarbeid med Petter gjennom oppkjøp av hans forlag i Danmark, Sverige og Norge, og vi er allerede enige om at hans eget forfatterskap vil fortsette hos Bonnier i årene framover, sier Håkan Rudels, administrerende direktør i Bonnier Books.

– Ligget i kortene

Stordalen forlater Strawberry Publishing. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Stordalen overrasket mange da han sammen med Jørn Lier Horst, som forlot Gyldendal, startet eget forlag i 2018. Nå er det slutt.

– Selv om beslutningen har ligget i kortene siden Bonnier kjøpte seg inn, er det ikke uten et visst vemod jeg forlater et Strawberry Publishing, sier Petter Stordalen.

Partene har valgt å holde kjøpesummen konfidensiell.