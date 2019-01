I går stengte Nasjonalgalleriet i Oslo. Det kommer ikke til å åpne igjen før det nye Nasjonalmuseet er ferdig bygd. I går kveld demonstrerte flere titalls mennesker mot stengingen.

–Jeg skjønner ikke at vi klarer å løsrive oss fra kulturarven vår på denne måten. Bygningen er rammen rundt all kunsten og det har det vært i generasjoner.

Det sier Petter Olsen som er på gråten over at det han mener er hele Norges storstue nå er stengt for publikum.

Solgte Munchs «Skrik»

I 2012 solgte rederiarvingen det verdenskjente maleriet «Skrik» til en pris på 689 millioner kroner. Olsen eier også Ramme Gård på Hvitsten i Vestby, der Munch bodde i perioden 1911 til 1944.

Petter Olsen eier Ramme gård der Munch bodde og malte på 1900-tallet. Foto: NRK

Olsen eier flere bilder av Edvard Munch i tillegg til huset Munch bodde i fram til midten av 1900-tallet. Han klarte ikke å holde tårene tilbake da han skulle forklare hva det vil bety at Nasjonalgalleriet nå stenges for publikum.

–Det er som at vi ikke skal få lov til å være et folk og ha en arv. Jeg kunne ønske barna mine kunne vært her enda en gang.

–Naturlig med litt rabalder

I 138 år har Norges befolkning kunne se norske mesterverk og skulpturer fra helt tilbake til 1800-tallet. Men i går var den siste kvelden man kunne se verkene til blant annet Tidemand og Gude, J.C. Dahl og Munch henge på veggene til Nasjonalgalleriet.

Nå starter pakkingen av over femti tusen verk, som ikke blir å se før det nye Nasjonalmuseet åpner i 2020.

Direktør ved Nasjonalmuseet Karin Hindsbo, mener kunsten flyttes for å forvalte den for hundrevis av år framover. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Gjennom 80 år har diskusjonene om hva som ble veien videre for det gamle Nasjonalgalleriet gått jevnt og trutt.

–I kunst og kulturverden må det være litt rabalder når det skjer endringer.

Det sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo, som i liket med Petter Olsen var til stede på Nasjonalgalleriets siste dag som åpent museum. Hun minner om hvorfor kunsten blir flyttet.

–Nasjonalmuseet skal bli et godt sted for kunsten slik at den kan bli forvaltet og vist for publikum i mange hundre år framover.